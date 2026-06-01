Moyano recorta los descuentos en remedios: la obra social de Camioneros profundiza su colapso

La obra social de Camioneros, el sindicato que dirige Hugo Moyano con mano firme, continúa al borde del colapso. Según relatan directamente sus afiliados a Clarín, el sindicato eliminó los descuentos en medicamentos, incluso para enfermedades crónicas, en las farmacias que aún aceptaban la obra social.

Los afiliados también expresan sus reclamos en la página web del gremio, aunque el administrador se encarga de borrar los comentarios de forma reiterada.

Hace dos semanas, debido a las deudas que la obra social mantiene con varias farmacias, estas dejaron de vender medicamentos con descuento a los afiliados de Camioneros. Como alternativa, los afiliados acudían a la farmacia Farma Social, ubicada en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, en el barrio de Constitución, a 200 metros de la sede sindical y del despacho de Moyano.

Sin embargo, en los últimos días dicha farmacia también suspendió las ventas con descuento. Quienes se presentaron con recetas para comprar medicamentos, sondas, leches especiales para bebés y pañales fueron informados de la falta de stock.

La única opción que les queda es pagar el total del medicamento de su bolsillo y luego solicitar el reintegro. No obstante, muchos afiliados afirman no disponer del dinero necesario para afrontar estos gastos.

«Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil de junio no cobro. No sé qué quieren que hagamos. Ya pasaron un límite, es la medicación de los chicos», advirtió un afiliado que pidió mantener su identidad reservada.

Este trabajador explicó que, con horas extras, cobra alrededor de 2 millones de pesos y que le descuentan aproximadamente 30.000 pesos por mutual, 60.000 por obra social y 70.000 por cuota sindical.

Otro afiliado, que percibe un salario de 1,5 millón de pesos, relató que acudió a la farmacia de Constitución y le informaron que no tenían el medicamento recetado «porque la droguería no les entregó. Pero la droguería no entrega porque la obra social no paga».

Los descuentos en medicamentos varían según la rama del gremio y si el afiliado también aporta a la mutual. Estos oscilan entre un 50% —resultado de sumar un 10% adicional a la cobertura base del 40% del Programa Médico Obligatorio— y un 90%, beneficio que corresponde principalmente a los trabajadores de la rama de recolección de residuos que aportan a la mutual.

### Crisis profunda

Moyano controla dos obras sociales: OSCHOCA, que funciona en la provincia y ciudad de Buenos Aires, y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que cubre al resto del país.

La obra social de la Federación Nacional tenía una deuda con sus prestadores de 26.617 millones de pesos a agosto del año pasado, según un informe contable oficial al que accedió Clarín. En febrero de 2026, la deuda acumulada ascendía a 32.400.693,39 pesos.

Asimismo, circulan versiones que indican que Camioneros tiene en venta el sanatorio Antártida y que está cerca de desprenderse de un predio de 10 hectáreas en Escobar, perteneciente a su mutual, debido a la urgente necesidad de liquidez.

Liliana Zulet, esposa de Moyano y madre de su hijo menor, es la fundadora de IARAI, la empresa que gerencia la obra social de Camioneros. Además, Valeria Salerno, hija de un matrimonio anterior de Zulet, integra el directorio de la compañía.