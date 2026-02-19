Motorola Signature, el nuevo rival de iPhone y Samsung en la gama ultra premium: características y precio

Hay teléfonos que buscan ser prácticos, otros que apuntan al rendimiento, y algunos que intentan destacarse por la cámara. Pero cada tanto aparece un modelo que intenta combinar todas estas características y, además, posicionarse como un objeto de diseño y experiencia.

Ese es el lugar que Motorola eligió para el debut de la familia Signature, un dispositivo que marca el ingreso formal de la marca a un segmento ultra premium.

En un mercado donde la innovación suele concentrarse en mejoras graduales, el Motorola Signature busca destacarse con una combinación poco habitual: un cuerpo extremadamente delgado, un sistema de cámaras de alto nivel, tanto para el usuario fanático de la fotografía móvil como aquel que busca ingresar en esta gama sin tener que exprimir al máximo su presupuesto.

Diseño ultradelgado y enfoque en materiales

Uno de los primeros aspectos que llaman la atención es su perfil: con apenas 6,99 mm de grosor, el Motorola Signature se ubica entre los teléfonos más delgados dentro de su categoría. Esa delgadez no implica resignar robustez, ya que utiliza un marco de aluminio de calidad aeronáutica y acabados inspirados en textiles, como el lino, por ejemplo.

El equipo está disponible en colores desarrollados junto a Pantone, como Martini Olive y Carbon, con texturas que buscan diferenciarse del clásico vidrio o metal brillante. El resultado es un dispositivo que apunta tanto al entorno profesional como al uso cotidiano, con una estética sobria y moderna.

La mejor cámara de Motorola hasta el momento

A lo largo de su historia, la marca dominó el mercado móvil con equipos reconocidos por su resistencia, rendimiento y un perfil «democrático» para llevar las últimas tecnologías a todas sus gamas (moto e, moto g, Razr y Edge) independientemente del segmento y su precio.

Pero más allá de sus avances, las cámaras siempre habían quedado un paso por detrás frente a los tope de gama de Apple y Samsung. Una tendencia que comenzó a revertirse a partir del Edge 30 Ultra, continuó con una evolución notable en el Razr 50 Ultra y ahora alcanza un verdadero salto de calidad: las fotos ya no tienen nada que envidiarle a las que entregan cámaras profesionales.

En la parte trasera del celular encontramos con un módulo de cámaras triple, cuyo sensor principal Sony LYTIA 828 de 50 MP con la capacidad de grabar de video en resolución 8K; un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3x y zoom digital avanzado hasta 100x; y una cámara ultra gran angular que funciona como macro.

En la parte frontal, en tanto, el sensor también tiene 50 MP con grabación en 4K.

Para que todo luzca de la mejor manera en las redes, que es definitivamente donde los usuarios comparten su contenido, Motorola rubricó su vínculo con Meta para que las fotos y los videos publicadas en Instagram (Historias, Reels o posteos) no pierdan calidad ni sufran de una compresión

El sistema está complementado por procesamiento de imagen asistido por inteligencia artificial, que optimiza automáticamente aspectos como el color, el contraste y la exposición. A esto se le suma una función (Super Zoom) que corrige las fotos que se puede capturar a largas distancias entregando, mayormente, buenos resultados.

Esta combinación de sensores y algoritmos le permitió obtener el reconocimiento DXOMARK Gold Label en su categoría, una certificación que evalúa el rendimiento fotográfico de dispositivos móviles. Según este ranking, Motorola Signature está por encima del iPhone 17 Pro y el Galaxy S25 Ultra, por ejemplo.

Rendimiento de gama alta y funciones basadas en IA

En el interior, el Motorola Signature integra el procesador Snapdragon 8 Gen 5, uno de los chips más avanzados disponibles actualmente en smartphones, además de 16GB de RAM y 1 terabyte de almacenamiento para darle forma a una computadora de gama alta en el bolsillo.

En el aspecto energético, Motorola estima que con la batería de 5200 mAh su celular ultra premium puede ostentar más de dos días de autonomía en condiciones normales de uso. Además, el sistema de carga rápida de 90 W permite recuperar energía en pocos minutos, y también incluye carga inalámbrica, una característica esperada dentro de este segmento.

Todas estas características están acompañadas, también, por un sistema de refrigeración con metal líquido con malla de cobre, diseñado para mantener el rendimiento incluso bajo uso intensivo, esto lo hace ideal para juegos y trabajos con varias aplicaciones en simultáneo. Junto a esta solución, una cámara de vapor trabaja para brindar una mayor eficiencia en la disipación térmica.

Según datos oficiales, este sistema innovador está diseñado para mantener el teléfono hasta cuatro grados más frío que modelos anteriores.

Por otro lado, el equipo incorpora funciones de inteligencia artificial Moto AI que intervienen en diferentes áreas, desde la fotografía hasta la optimización del consumo energético y la asistencia inteligente. Este tipo de integración busca que el teléfono no solo responda rápido, sino que también se adapte al uso del usuario con el paso del tiempo.

Pantalla y multimedia

La pantalla es otro de los puntos fuertes. Se trata de un panel Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas, con resolución Super HD y tasa de refresco de 165 Hz, lo que se traduce en animaciones fluidas y una experiencia visual más suave.

Además, incorpora soporte para Dolby Vision y calibración de color validada por Pantone, mientras que el apartado sonoro está optimizado con tecnología desarrollada junto a Bose y compatibilidad con Dolby Atmos. En este apartado, justamente, es en donde los socios de Motorola dan ese plus necesario para entregar una experiencia multimedia completa, desde video hasta música y juegos.

Resistencia y soporte a largo plazo

El dispositivo cuenta con dos de las certificaciones más importantes que actualmente puede tener un celular: IP68 e IP69, lo que implica protección contra polvo y agua, además de cumplir estándares de resistencia de grado militar.

La pantalla, en tanto, cuentan con la protección Corning Gorilla Glass Victus contra caídas de hasta 2 metros en superficies rugosas, como asfalto, y ofrece una resistencia a rayones hasta cuatro veces superior.

Otro aspecto relevante es el soporte de software: Motorola promete hasta siete años de actualizaciones de Android y parches de seguridad, cuando otros fabricantes. Esto se traduce en una política orientada a extender la vida útil del equipo más allá del promedio del mercado y, en cierto modo, ayudar a amortizar los $2.499.999 que cuesta el dispositivo.

Con el Signature, Motorola apuesta definitivamente a competir en el segmento más exclusivo con las mejores armas que ofrece la tecnología en la actualidad. Su diferencial no pasa unicamente por la potencia o la resolución de las fotografías, sino también por los materiales, sus socios tecnológicos y la sensación de tener en la mano un teléfono súper exclusivo.

SL