Motorola apuesta al diseño con sus nuevos celulares gama alta: así son Razr 70 y Edge 70 Pro

En un mercado donde los teléfonos móviles tienden a uniformarse con cuerpos planos y formas redondeadas, Motorola apostó a romper esa lógica tradicional. Su nueva generación de dispositivos, que incluye los modelos Razr 70, Razr 70 Ultra, Edge 70 Pro y ediciones especiales como el Motorola Signature con cristales Swarovski, pone el diseño como principal diferenciador.

Tras su presentación global en Los Ángeles y con su llegada a Argentina prevista para fines de mayo, la compañía profundiza una estrategia destinada a devolverle identidad a sus teléfonos, que con el tiempo se han vuelto cada vez más similares.

El objetivo con los plegables de esta nueva generación, al igual que con la línea Edge, es romper la homogeneidad que domina el mercado, actualmente liderado por Apple y Samsung, y reforzar la personalidad de sus familias premium.

Rubén Castaño, responsable global de diseño y “Lifestyle Tech” de Motorola, resumió la propuesta: “Todos los teléfonos son rectángulos negros”. Frente a ello, la compañía busca crear productos con personalidad, donde el color, los materiales y las texturas sean el punto de partida y no un simple detalle. “Los dispositivos son objetos personales, por eso tienen que expresar algo”, afirmó en diálogo con Clarín.

### Razr 70 y Razr 70 Ultra: diseño como puerta de entrada

En un mercado donde cada vez más marcas apuestan por teléfonos plegables —siguiendo incluso el camino que tomará Apple—, la diferenciación resulta clave. Motorola entiende que no basta con innovar en formato, sino que también es necesario hacerlo en la experiencia de uso.

Desde hace cuatro años, en colaboración con Pantone, el diseño de sus celulares premium se concibe desde el inicio, en conjunto con ingeniería, y ya no se adapta al producto, sino que se define con él.

En esta visión, el color adquiere un protagonismo central. La compañía detectó que, especialmente entre los usuarios jóvenes, es el factor principal a la hora de elegir un equipo, incluso por encima de las especificaciones técnicas.

Para construir identidad, también trabajaron en las texturas, desarrollando acabados que buscan generar una conexión emocional con el usuario. Esto se refleja claramente en el Razr 70 Ultra, el plegable más sofisticado de la línea, disponible en dos versiones: una con textura de Alcántara azul (PANTONE Orient Blue) finamente grabada en relieve, y otra con acabado en chapa de madera natural (PANTONE Cocoa), más oscura que la versión 2025.

La estrategia combina hardware, inteligencia artificial y diseño. El Razr 70 Ultra incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM, sensores de cámara de 50 MP y capacidades avanzadas de video con Dolby Vision. Además, ofrece una pantalla externa de 4 pulgadas, una de las más grandes del segmento, que facilita el uso sin necesidad de abrir el dispositivo.

El Razr 70, más limitado técnicamente pero bajo la misma lógica, presenta variantes con terminaciones similares al cuero (PANTONE Sporting Green), acetato (PANTONE Bright White) o telas (PANTONE Hematite), que le otorgan un aspecto elegante.

Ambos modelos incorporan novedades en su modo videocámara. Con un simple movimiento giratorio de muñeca, el usuario puede acercar o alejar el zoom de forma fluida durante la grabación. Además, el dispositivo identifica automáticamente al sujeto y se acerca a él, combinando controles nostálgicos con funcionalidades inteligentes.

### Edge 70 Pro: el celular que apuesta por nuevas texturas

En un formato más tradicional, el Edge 70 Pro no solo busca ser uno de los equipos más avanzados de su categoría, sino también uno de los más distintivos en términos de diseño.

Con apenas 7,19 mm de grosor, se posiciona como el modelo más delgado y liviano de su segmento. En cuanto a prestaciones técnicas, cuenta con pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas a 144 Hz, brillo extremo, sistema de cuatro cámaras de 50 MP, batería de 6.500 mAh y procesador MediaTek Dimensity 8500 Extreme.

Su lanzamiento forma parte de la nueva estrategia “Collections by Motorola”, que integra elementos de la moda y el diseño industrial al mundo tecnológico.

Así, las variantes con acabado tipo seda ofrecen una superficie suave y refinada; las que simulan madera natural destacan vetas únicas; las inspiradas en lana transmiten sensaciones cálidas y sofisticadas; y las de acetato aportan brillo y singularidad.

La paleta de colores, desarrollada en conjunto con Pantone, incluye tonos como Cocoa Cream, Orient Blue, Lily White y Zinfandel, que buscan diferenciar visualmente y transmitir emociones específicas, siguiendo tendencias globales.

Motorola enfatiza la integración entre diseño e ingeniería, procurando que los materiales sean no solo atractivos, sino también durables. El desarrollo se realiza en conjunto con proveedores desde etapas iniciales, buscando cumplir con estándares como resistencia al agua y al polvo.

“Si no creamos algo nuevo, no tiene sentido”, concluyó Castaño.

En un mercado donde las diferencias técnicas se acortan, la apuesta de Motorola por el diseño emerge como una forma de recuperar identidad, transformando al celular en un objeto personal más allá de su función tecnológica.