Motociclista en grave estado tras chocar contra un camión en Resistencia

Un violento accidente de tránsito ocurrió esta mañana, alrededor de las 07:30, en la intersección de la Ruta 16 y la colectora de salida de Resistencia. Un motociclista de unos 50 años colisionó contra un camión y sufrió heridas de gravedad.

La Policía confirmó que el camión era conducido por un hombre de 37 años. El motociclista fue trasladado de urgencia en ambulancia tras constatarse la magnitud de las lesiones.

El diagnóstico médico indicó T.E.C grave, herida en cuero cabelludo, politraumatismos y fractura de miembro inferior, además de asistencia respiratoria mecánica. El paciente permanece en estado grave.

De acuerdo a los primeros informes del servicio 107, el camión transportaba ladrillos y no se detectaron indicios de un hecho delictivo. La Policía continúa con las actuaciones de rigor para establecer la mecánica del siniestro.