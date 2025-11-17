Motociclista Derrapa en Jujuy Tras Impacto de Ropa Interior Femenina

17 de noviembre de 2025 Lectores: 93

Un motociclista en la ruta hacia San Pedro, Jujuy, sufrió un insólito accidente al ser impactado por ropa interior femenina que voló de un tendedero a causa del fuerte viento. El conductor, que circulaba sin casco, perdió el control de su vehículo al recibir la prenda en el rostro, derrapando varios metros sobre el pavimento.

El incidente ocurrió en una de las rutas provinciales, donde las ráfagas de viento pusieron en riesgo la seguridad vial. Testigos presenciales indicaron que el accidente fue más un susto que una tragedia.

A pesar de la naturaleza inusual del hecho, autoridades acudieron al lugar para realizar los peritajes de rigor. Poco después, autoridades sanitarias confirmaron que el motociclista está fuera de peligro y no sufrió lesiones graves, más allá del golpe y el arrastre.

El cuerpo policial no ha reportado la aparición de la propietaria de la bombacha ni se presentó un reclamo de la prenda en la sede. La dueña del objeto volador se mantiene en el anonimato.

Nota del Editor: La información suministrada se centra en los hechos ocurridos y la confirmación de la ausencia de lesiones graves. No se proporcionaron datos sobre la identidad de la víctima, el horario exacto ni el número de ruta en la que sucedió el derrape.