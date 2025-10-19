Motociclista Cae a Canal en Ruta 16 Tras Despiste en Puerto Tirol

19 de octubre de 2025 Lectores: 66

Un motociclista de 49 años fue trasladado al Hospital Perrando este domingo por la tarde luego de sufrir un accidente en la Ruta Nacional N° 16, a la altura de Puerto Tirol. El siniestro ocurrió cerca de las 16:00 horas en el kilómetro 22,25, carril ascendente.

Detalles del Siniestro

Personal policial confirmó el incidente al acudir al lugar. El conductor de la motocicleta, una Yamaha SZ 15RR, sufrió un despiste. Este se originó por la explosión de la cubierta delantera del vehículo.

La pérdida de control subsecuente provocó que el motociclista cayera en un canal ubicado al costado de la ruta. La moto también terminó en esa zona.

Asistencia Médica

El hombre fue asistido inmediatamente por el personal médico que llegó en ambulancia. Posteriormente, se dispuso su traslado hacia el Hospital Perrando de Resistencia para recibir la atención necesaria. Se desconocen mayores detalles sobre su estado de salud.