Moto calcinada: nueva pista en búsqueda de joven chaqueña

13 de octubre de 2025 Lectores: 20

La búsqueda de Gabriela Araci Barrios en Avia Terai, Chaco, tomó un nuevo giro. Hallaron su moto calcinada en un predio abandonado, un hallazgo clave mientras su último acompañante, Bruno Salvatierra, ya está detenido.

Gabriela Araci Barrios es intensamente buscada en la localidad. La joven fue vista por última vez con Bruno Jesús Salvatierra (33), quien fue detenido por la policía en el marco de la investigación.

El caso avanzó con el hallazgo de la motocicleta de Gabriela, totalmente calcinada. El vehículo se localizó en un predio abandonado. A metros de allí, los investigadores encontraron un par de medias sueltas.

La Justicia interrogó a varios testigos, incluida la pareja del principal sospechoso. Las Divisiones de Criminalística e Investigaciones trabajan a contrarreloj para recolectar datos que permitan encontrar a la joven.

Hasta el momento, no se conoce el paradero de Gabriela Araci Barrios. Tampoco se ha informado oficialmente sobre las causas del incendio de la motocicleta ni la relación exacta de los elementos encontrados con el caso.