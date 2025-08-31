Mortal choque en Resistencia: un conductor falleció en Ruta 11

Un hombre murió y otro resultó herido tras un accidente ocurrido anoche en el acceso norte de Resistencia, sobre la Ruta Nacional 11, kilómetro 1008. El siniestro se produjo alrededor de las 23, según confirmaron fuentes policiales.

El choque involucró a una camioneta Toyota Hilux gris y a un Chevrolet Corsa Classic del mismo color. El conductor de la Hilux fue hallado sin vida dentro del vehículo. Su deceso fue constatado en el lugar por el médico de la ambulancia, doctor Leiva.

En el Corsa viajaba un joven de 33 años, identificado como J.L.V., quien sufrió un corte en el cuero cabelludo y fue trasladado consciente al hospital. Lo acompañaba una mujer que padeció una crisis nerviosa y no pudo ser identificada.

En el lugar trabajaron Policía Caminera, Gabinete Científico y Bomberos Tanatológicos, bajo la supervisión del comisario general Nelson Marcelo Alvarenga, director de Seguridad Metropolitana. El tránsito se mantuvo regulado pero no fue interrumpido.