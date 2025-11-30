Morón | Condenan a pastor por más de 160 abusos sexuales

30 de noviembre de 2025 Lectores: 58

Un pastor evangélico de Hurlingham fue condenado a 15 años de prisión por más de 160 abusos sexuales. La pena, decidida en un juicio abreviado en Morón, involucró a 13 víctimas, algunas menores de edad.

Carlos Alberto Robledo fue condenado por 164 abusos sexuales. El pastor dirigía el “Ministerio de la Salvación” en su garage en Villa Tesei, Hurlingham. La causa incluyó a 13 víctimas, entre ellas menores de edad.

Robledo firmó un juicio abreviado y reconoció su responsabilidad. La fiscalía presentó pruebas contundentes, como chats de WhatsApp. El juez Federico Topino calificó los dichos del pastor como “inverosímiles”.

Una de las víctimas relató: “Yo no lo veía como mi abusador; lo veía como mi pastor, mi referente”. Su testimonio refleja el abuso de confianza y poder por parte del ministro de culto.

La pena final fue de 15 años de prisión. Los delitos incluyeron abuso sexual simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal, todos agravados por ser cometidos por un ministro de culto.

El fallo también ordenó tomar una muestra de ADN de Robledo para incorporarla al Banco de Datos Genéticos, conforme a la ley provincial.