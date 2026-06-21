Moria Casán y su llamativo mensaje en el Día del Padre: «Aunque es un día comercial, me felicito»

Este domingo 21 de junio, Día del Padre, Moria Casán sorprendió con un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter). La reconocida diva utilizó sus redes sociales para felicitarse a sí misma, reconociéndose como «padre y madre» de su hija, Sofía Gala Castiglione, de 37 años.

La conductora del ciclo La mañana con Moria (El Trece) compartió una reflexión que se volvió viral, en la que destaca su rol en la crianza de Sofía. «Me percibo padre y madre, porque he mantenido mi hogar y a mi hija, con trabajo, amor, respeto, dedicación y responsabilidad», afirmó en su publicación.

Casán recordó que, tras la separación de su pareja —el actor, productor y director Mario Castiglione, padre de Sofía, fallecido en 2000— se hizo cargo de la educación y el sostenimiento del hogar. «Pagando yo sola, sin pedir nunca a nadie, la educación y todo lo concerniente a la responsabilidad que debe ser compartida», agregó.

Finalmente, concluyó: «Aunque la pareja esté separada por eso, aunque sea un día comercial, me felicito, me lo recontramerezco».

El mensaje de Moria se diferenció de los habituales saludos por el Día del Padre y rápidamente se convirtió en tendencia en X. Numerosos seguidores reaccionaron destacando sus palabras y su firme rol como madre. Entre los comentarios se leían: “¡Feliz día Moria! Es cierto, fuiste padre y madre de Sofía muchos años. Sin desmerecer a su padre, Mario Castiglione, que fue un gran padre, cuando él no pudo estar, vos siempre estuviste”; “Te amo. Siempre reconociendo tu valor y tu esfuerzo, ¡reina!”; “Feliz día, Mo”; “Mis respetos, Moria”; “Más que justo es tu día Moria, felicitaciones”; y “Feliz día reina, vos sos magnánima de espíritu y eso te permite ser todo lo que quieras ser”.

Moria Casán y Mario Castiglione tuvieron a Sofía Gala en 1987, y desde entonces la diva ha destacado por su profunda dedicación en la crianza de su hija.