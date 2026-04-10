Moria Casán, a puro festejo, con serie y musical: cómo serán las dos producciones que celebran sus 80 años

El universo de Moria Casán vivirá una doble celebración este año. El 14 de agosto se estrenará en Netflix la serie *Moria*, inspirada en la vida de la diva. Previamente, en abril, su nombre será protagonista de un musical que también buscará responder la misma pregunta: ¿quién fue (y es) Moria Casán?

El primer tráiler de la serie, publicado el viernes 10 de abril, dejó en claro que no será una biopic convencional. El avance de un minuto y medio comienza con Sofía Gala Castiglione, encargada de interpretar a una Moria joven. Con la mirada fija a cámara, rodeada de luces y con el característico delineado negro en los ojos, dice la frase que marca el tono de la ficción: “Soy un caso raro e inusual”.

A partir de allí, el tráiler se convierte en un recorrido por las distintas etapas de la vida de la diva. Aparecen camarines, pasarelas, escenarios, flashes de cámaras, vestidos brillantes y una estética cargada de glamour, plumas y exceso; todo aquello que definió a Moria se muestra en imágenes que saltan de una época a otra.

La historia abarca tres etapas diferentes de su vida, cada una interpretada por una actriz distinta. Además de Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth encarnarán a la diva para mostrar sus diversas facetas, desde sus primeros pasos hasta la consolidación de una mujer que transformó su propia vida en un espectáculo.

El tráiler exhibe algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera: la Moria de las revistas, la del teatro, la de las pasarelas y la de los programas de televisión. También se vislumbran escenas que remiten a su vínculo explosivo con la prensa, sus enfrentamientos mediáticos y las frases que la convirtieron en una de las figuras más citadas del espectáculo argentino.

La serie, compuesta por ocho episodios, no evitará abordar los aspectos más controvertidos de su vida. Habrá espacio para los escándalos, las contradicciones y la manera en que Moria supo convertir cualquier conflicto en parte de su personaje. La ficción propone que Moria no fue solo una vedette o conductora, sino un fenómeno imposible de reducir a una sola etiqueta.

Uno de los momentos más comentados del adelanto ocurre hacia el final, cuando aparece la verdadera Moria. La diva tendrá un pequeño fragmento en la serie, lo que confirma que también formará parte del proyecto.

Mientras se aguarda el estreno de la serie, en abril llegará otra propuesta inspirada en “la One”: *Moria, el misterio*, un musical teatral ideado por Valeria Ambrosio que explora el universo de la diva desde una perspectiva completamente distinta.

La obra imagina un futuro postapocalíptico en el año 2655, cuando un grupo de arqueólogos del Ministerio de Cultura encuentra un sarcófago misterioso en una Buenos Aires devastada. A partir de ese hallazgo, intentan descubrir quién fue esa figura del pasado. Los registros indican que fue vedette, compositora, candidata política, prisionera e ícono nacional.

Con la ayuda de una inteligencia artificial del siglo XXI y un oráculo que canaliza el más allá, los arqueólogos intentan reconstruir la figura de Moria. Sin embargo, cuanto más investigan, más difícil resulta definirla.

La obra, con 23 artistas en escena, música en vivo y dirección musical a cargo de Gaby Goldman, juega con la imposibilidad de encasillar a una figura tan enorme y contradictoria.

En definitiva, tanto la serie como el musical parecen arribar a la misma conclusión: Moria fue muchas cosas a la vez y, por ello, a sus 80 años, sigue siendo un personaje icónico imposible de explicar.

*Moria, el misterio* se presentará en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad con funciones desde el sábado 18 de abril hasta el domingo 26. La obra será gratuita, pero requerirá reserva previa de entradas. Los tickets podrán solicitarse de forma virtual desde dos días antes de cada función, a partir de las 14 horas, hasta agotar el cupo.

Se podrán reservar hasta dos entradas por persona, incluso para menores, quienes deberán asistir acompañados por un adulto. Una vez completado el formulario, el público deberá retirar las entradas físicas el mismo día de la función, entre las 14 horas y una hora antes del inicio, en la boletería de planta baja del Palacio Libertad.

Además, se destinará un cupo extra que se entregará presencialmente desde las 14 horas del día de la función, hasta agotar la capacidad de la sala. Para consultas, se puede escribir a atencionpublico.pl@cultura.gob.ar.