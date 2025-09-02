Moretti recuperó la presidencia de San Lorenzo: qué hizo en su primer día en el club

Primero envió la carta documento notificando a sus pares de Comisión Directiva que levantaba su licencia por tiempo indeterminado que finalmente duró casi cuatro meses. Luego pasó por el entrenamiento para charlar con el plantel y con Damián Ayude y dejarles en claro que estaba de regreso. Y este lunes, Marcelo Moretti retomó ya sus funciones plenas como presidente de San Lorenzo, muy a pesar de la opinión del resto de los dirigentes y de los reproches de los hinchas (volvieron a cantar en su contra en el clásico ante Huracán.

¿Qué hizo Moretti en su nuevo primer día en el club? Según pudo saber Mundo Azulgrana, el máximo directivo cuervo comandará a la institución desde el palco oficial del Nuevo Gasómetro y no desde la oficina presidencial de Av. La Plata al 1700, lugar donde le realizaron la cámara oculta tomando los fajos de dólares que provocaron un escándalo y por la cual todavía es investigado por la justicia.

Moretti llegó a la Ciudad Deportiva en su camioneta pasado el mediodía y se instaló en el palco. Allí estuvo hasta pasadas las 20 horas. Durante toda la tarde desfilaron desde asambleístas, miembros de Comisión Directiva, delegados, empleados, abogados y hasta miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Poco parece importarle a Moretti que los directivos no estén de acuerdo con su regreso y lo hayan dejado plantado en la reunión del pasado lunes, a la que solamente concurrió él. El presidente cuenta con el respaldo de la AFA y con eso por ahora le basta para mantenerse. Eso sí, por el momento no pudo volver a la cancha un día de partido.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, junto al vice 1°, Néstor Navarro, que debía reemplazarlo pero dio un paso al costado.

A su alrededor cuentan que lo más urgente es solucionar el inminente pedido de quiebra del Fondo Suizo, por un total de 5,3 millones de dólares. Desde el entorno de Moretti aseguran estar buscando un nuevo acuerdo de pago. Eso sí, saben que al menos deberán realizar un giro importante de entrada.

Los problemas económicos son los que marcan la agenda (el club sigue inhibido por FIFA), pero a su vez sigue sin resolverse la situación política porque los demás dirigentes no definen si quieren irse para generar una acefalía o quedarse y sostener todo hasta el final del mandato. Mientras tanto, Moretti volvió a ponerse nuevamente al frente del Ciclón