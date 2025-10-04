Moretones, lesiones y dudas: una misteriosa muerte sin resolver y el reclamo de una familia ante los fallos en la investigación

A más de un año de la misteriosa muerte de una joven de 27 años, encontrada en su apartamento de Lancaster, Inglaterra, su familia continúa con su reclamo de justicia con la convicción de que fue brutalmente asesinada y que, por una cadena de “increíbles” fallos policiales, todavía no encontraron al culpable.

Katie Beattie, de 27 años, fue encontrada muerta en su departamento el 1 de julio de 2024. Su hermana, Kellie Rhodes, expresó su temor de que a Katie, quien padecía la enfermedad de Addison y fue diagnosticada con autismo, la agredieron sexualmente, le inyectaron una sustancia y la abandonaron a su suerte.

Cuando los bomberos forzaron la puerta, se cree que Katie llevaba varios días muerta. La joven fue encontrada vistiendo solo un crop top y “una media”, y su cuerpo presentaba 16 contusiones y abrasiones.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, la familia se preocupó tras no tener noticias de Katie durante un fin de semana. El misterio se profundizó con las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio que un vecino proporcionó a la familia. Las imágenes mostraban a Katie ingresar a su departamento el viernes con un hombre, quien no se salió hasta la tarde del domingo.

Katie Beattie, de 27 años, fue encontrada muerta en su departamento el 1 de julio de 2024. Foto: Facebook/Kellie Rhodes.

La policía arrestó inicialmente al hombre visto en la filmación en relación con el caso, pero los cargos fueron retirados por el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) debido a la falta de pruebas. Sin embargo, la familia sigue convencida de la culpabilidad del hombre.

De hecho, el sospechoso mintió en su declaración policial, al afirmar haber regresado el domingo por la noche, lo cual fue desmentido por el material de las cámaras. Al ser confrontado con la mentira, el hombre se negó a hacer más comentarios.

Errores y negligencias que obstaculizaron la búsqueda de justicia

Para complicar aún más la búsqueda de la verdad, la policía reconoció que perdió material vital de las cámaras de seguridad. Un informe policial interno reveló que 38 archivos de video se corrompieron durante una transferencia y no pudieron reproducirse.

La fuerza policial concluyó que, debido a este metraje perdido, no es posible establecer con precisión si el hombre regresó o no al piso, aunque “la posibilidad existe”.

Kellie relató que su madre supo inmediatamente lo que había sucedido cuando se enteró de que Katie fue encontrada con “una media”, ya que Katie le había revelado en el pasado que eso era lo que le hacían los hombres.

El informe postmortem señaló la existencia de una posible marca de punción de aguja entre los dedos de los pies de Katie. La familia insistió en que Katie no se inyectaba, algo documentado en sus registros médicos. Sin embargo, el patólogo inicialmente atribuyó las 16 contusiones a alguien con ese «estilo de vida».

La familia cree que fue agredida sexualmente, drogada con una sustancia y abandonada a su suerte. Foto: Facebook/Kellie Rhodes.

La investigación se vio comprometida por la demora: el examen postmortem se pospuso nueve días. En ese momento, el cuerpo se encontraba demasiado descompuesto para determinar la causa de la muerte. La sangre de Katie también se había coagulado, haciendo imposible que el toxicólogo obtuviera resultados precisos.

La familia de Katie cree que la investigación fue «viciada» desde el principio. Kellie sostiene que la policía “descartó a Katie” debido a sus problemas de salud mental y abuso de sustancias.

La investigación fue formalmente discontinuada el 10 de agosto de 2025. A pesar de que los bomberos alertaron a las autoridades, la policía tardó casi una hora en llegar después de que los paramédicos la declararon muerta.

Un oficial supuestamente comentó sobre dos botellas de vodka vacías, refiriéndose a Katie como «una de esas» y sugirió que «simplemente se había quedado dormida». Kellie sintió que desde ese momento, la policía ya había tomado una decisión, discriminando a Katie.

La familia también escuchó comentarios «totalmente irrespetuosos» de los oficiales, al insinuar llevar una freidora de aire durante la búsqueda forense en el piso de Katie, dos meses después de su muerte.

La familia reclama que las autoridades investiguen y así obtener justicia. Foto: Facebook/Kellie Rhodes.

A pesar de que el inspector detective Hrynkow de la Policía de Lancashire confirmó que la falta de evidencia de las cámaras impidió una revisión probatoria completa del caso por parte del CPS, él contradijo directamente las preocupaciones familiares sobre la marca de aguja.

Afirmó que «no hay registros que la Policía posea de que alguna vez se haya visto sangre en los dedos o pies de Katie».

Un reclamo de justicia que no cesa, a pesar de los obstáculos

Debido a la deficiente investigación policial, la causa de la muerte de Katie fue documentada por el forense como indeterminada: «No fue posible con la evidencia disponible determinar cómo falleció la señorita Beattie».

La familia, respaldada por la diputada local Cat Smith, no se da por vencida y está impulsando la «Ley Katie Beth», una iniciativa que exige que todas las muertes inexplicables o sospechosas reciban un examen forense completo dentro de las 24 horas para garantizar que la evidencia crucial sea preservada.

Kellie afirma que, aunque está «mental y físicamente agotada por la batalla constante», nunca abandonará su lucha por la justicia para Katie.