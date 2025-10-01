Morena Rial fue trasladada a un penal tras ser detenida nuevamente y se complica su situación

Luego de que se le revocara la excarcelación por violar varias de las condiciones que le impuso la Justicia para esperar el juicio en libertad, Morena Rial volvió a quedar detenida este lunes por la causa que la acusa de formar parte de una banda que entraba a robar en casas vacías del partido de San Isidro.

Tras pasar dos noches en la comisaría de Las Lomas de San Isidro, finalmente se confirmó que Morena fue trasladada al penal de mujeres de Magdalena en la mañana de este miércoles.

En un video al que pudo acceder Clarín se puede ver a Morena encapuchada y esposada en su ingreso al penal.

Fue el abogado de la joven, Alejandro Cipolla, quien había explicado que iba a intentar que Rial no tenga que volver a prisión y se quede en la comisaría «por su integridad física», algo que no pudo ser debido a los incumplimientos reiterados.

En esa línea, el abogado reveló que ahora trabajarán por conseguirle la prisión domiciliaria, basándose en que Morena tiene un hijo en estado de lactancia, ya que cumplirá su primer año el próximo 6 de octubre. Sin embargo, este trámite puede llegar a demorar hasta veinte días.

«Se le dio un tratamiento especial por ser una causa mediática y porque no hay cupo en los penales. Me llama la atención porque todas las personas somos iguales ante la ley. Pero ya está en trámite el arresto domiciliario y vamos a esperar a ver qué sale. Yo en estos días iré a verla y le acercaré los elementos que necesite», explicó el letrado, al aire de Mujeres Argentinas (El Trece).

Alejandro Cipolla confirmó que Morena Rial fue trasladada a un penal. Foto: Instagram

Cipolla retomó la defensa de Morena este martes, junto al doctor Martín Leiro, tras la renuncia de Miguel Ángel Pierri al caso.

Cabe recordar que Cipolla había sido quien consiguió la excarcelación de la acusada pero decidió dar un paso al costado luego de que se le complicara conseguir psicólogos que la atendieran, uno de los puntos que Morena incumplió.

En ese momento, dejó a cargo a Pierri, amigo de Jorge Rial, quien se encargó del caso durante los últimos meses. Sin embargo, este martes el letrado anunció que renunciaba a la defensa.

Miguel Ángel Pierri renunció a la defensa de Morena Rial

«No cumplió con los continuos reclamos de mi equipo en torno a las exigencias asumidas al tiempo de su libertad. La documental acercada era defectuosa, no comparecía ante tribunal con excusas inadmisibles», le explicó a TN Show.

Y sumó: “Recomendé una terapia urgente, a través de un servicio público de salud y una detención en domicilio, la acompañé día a día hora a hora. Está enferma, se siente frustrada, según sus dichos, no acata. Por eso, prefiero dar un paso al costado. Dimití. Se cumplió un ciclo. Quise evitar que la envíen a un penal, pero (Morena) no nos dejó espacio de maniobra».

Cabe recordar que Morena incumplió varias la mediática incumplió varias de las condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas, la ausencia de la semana del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre en la sede judicial sin justificación, falta de constancia del tratamiento psicológico-psiquiátrico indicando modalidad, frecuencia y profesionales actuantes y falta de constancia de empleo y/o medios de subsistencia.

Morena Rial. Fotos: Instagram.

Vale recordar que en febrero, el juez de Garantías 1 de San Isidro Ricardo José Costa le había impuesto a Morena Rial cuatro condiciones para mantener el beneficio de la excarcelación extraordinaria: tenía prohibido salir del país, debía presentarse en sede judicial cada 15 días, fijar domicilio en la casa de su hermana y realizar un tratamiento psicológico para «corregir sus desórdenes de comportamiento».

Al detectar los incumplimientos, la Justicia primero intimó a Morena Rial y ante la falta de respuesta, el juzgado le corrió vista a la fiscalía para que se expida sobre la situación de la imputada, que finalmente decidió su detención.