Monte Hermoso: indignación por una pareja que sacó a un pingüino del mar para tomarse fotos

Una imagen difundida en redes sociales generó fuerte indignación. Se trata de un video en el que se ve a una pareja sacar del mar a un pingüino en Monte Hermoso para llevarlo a la orilla y poder luego tomarse una foto con el animal. El hecho fue muy criticado por diferentes usuarios debido al trato que recibió el ave, que se encontraba en su hábitat natural.

En el video, subido a Facebook por una mujer, se puede ver a un hombre luchando con el pingüino en el mar, ante la risa de su pareja, que lo acompañaba. Después de unos segundos, se observa que a la fuerza logra llevarlo hasta la orilla donde lo apoya sobre la arena.

El pingüino, por su parte, aletea notablemente estresado, queriendo zafar de las manos del hombre y luego hace lo mismo una vez que está libre en la orilla. Varios turistas aprovecharon el momento y se sacaron fotos con el animal.

“¿Podemos hablar de la gente ignorante, mala y verdaderamente tonta que saca a los animales de su hábitat natural? ¡Molestándolos y agarrándolos de muy mala manera!”, escribió la joven que subió el video a las redes sociales.

El Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino explicó al respecto que estos pingüinos corresponden a especies migratorias que, durante la época estival, suelen aparecer en las playas argentinas camino a Brasil. Advirtieron que no debe interferirse con el comportamiento natural de los pingüinos, ni sacarlos del agua, ni alimentarlos, ni mojarlos.

También remarcaron que se debe procurar que no haya perros cerca, ya que podrían lastimarlos. “El desconocimiento o la ignorancia no puede seguir siendo una excusa para justificar estas acciones irresponsables”, indicaron.

Especialistas, en tanto, sostuvieron que los pingüinos suelen acercarse a la costa para descansar o mudar el plumaje, y el contacto humano puede provocarles un estrés extremo. La pareja que lo sacó del agua no tuvo en cuenta ninguna de estas recomendaciones.