Misterioso crimen a sangre fría de una joven adentro de su auto en La Matanza

Una joven de 24 años que trabajaba como chofer de aplicaciones de viajes fue asesinada de un disparo en la cara, en el interior de su auto, en González Catán, partido de La Matanza. Se trata de Rosa Candela Santa María (24), a quien, según su familia, la mataron «por dos monedas».

Según las fuentes consultadas por Clarín, el hecho ocurrió esta madrugada, en las calles Coronel Ramos y La Bastilla, de González Catán, donde los efectivos de la comisaría local, alertados por disparos en el lugar, hallaron a la víctima tirada sobre los asientos delanteros de un Fiat Cronos negro, con una herida de arma de fuego en la cara.

Al arribar el personal médico en una ambulancia se constató que la joven ya estaba muerta y que el vehículo estaba a su nombre.

Un dato que llamó la atención de los detectives es que en el piso del auto, del lado del acompañante, quedó tirada la caja vacía de una pistola Taurus calibre 9 milímetros. En el lugar tampoco encontraron el teléfono iPhone de la víctima ni su billetera.

«Mi prima era muy conocida, muy sana. Se compró un Fiat Cronos a pagar, hacía DiDi. Le hicieron la cama y este sinvergüenza, que está identificado, le robó el celular y la mató. Por dos monedas, son todos fisuras. Ni se llevaron el auto», dijo Fernando, uno de sus primos, a TN.

La familia apuntó contra un chico de apellido López como el presunto autor del crimen, a quien señaló como «un fisura» conocido en el barrio.

En la causa interviene el personal de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza. Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que el sospechoso está identificado y que es mayor de edad.

Testigos y cámaras de seguridad

«Hay tres testigos que dijeron que lo vieron (al sospechoso) salir corriendo. Las cámaras muestran cuando llega el auto, pone balizas. Sube el joven y a los dos minutos sale corriendo», dijo a este medio un investigador.

Según el detective, el lugar donde ocurrió el hecho fue frente a la casa del acusado, quien utiliza la vivienda como «aguantadero».

Por el momento, la fiscalía descarta que que al momento del crimen la joven estuviese trabajando en un viaje de aplicación. «La familia declaró que la víctima dejó el teléfono con el que trabaja en la casa y agarró otro, un iPhone», señaló la fuente consultada.

A esto se le suma que Uber indicó que el último viaje que la chica hizo por esa aplicación fue el 22 de agosto, al tiempo que DiDi registró la última actividad de Santa marina ayer a las 13.30.

A su vez, los investigadores ya solicitaron informes al Renar para saber si era legítima usuaria de armas de fuego.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, aun no se estableció si existía un vínculo entre la víctima y su homicida. Mientras que la joven solo había realizado una denuncia por el robo de una rueda y no tenía antecedentes penales.

Además, la autopsia determinó que recibió un solo disparo que ingresó por el pómulo derecho y salió por el lado izquierdo.

En tanto, por la tarde, un grupo de familiares, amigos y vecinos de la víctima cortaba el tránsito sobre la Ruta 3 en reclamo de justicia, a la altura de avenida Pedro Russo.

Allí, los manifestantes quemaron neumáticos sobre la calzada y realizaron pintadas con el nombre del principal sospechoso.