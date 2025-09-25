Misterioso cráter en Tailandia: ¿colapso natural o falla humana?

Bangkok fue testigo de un fenómeno inesperado: un cráter de gran tamaño se abrió en plena calle, generando alarma entre vecinos y autoridades.

El incidente ocurrió en el distrito de Bang Khen, donde el asfalto cedió repentinamente, dejando un hueco de más de 10 metros de diámetro. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el tránsito fue interrumpido y se inició una investigación urgente.

Según expertos del Departamento de Obras Públicas, el colapso podría estar relacionado con filtraciones subterráneas que erosionaron el terreno. También se evalúa si hubo negligencia en obras recientes de infraestructura.

Las imágenes del cráter se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron su preocupación por la seguridad urbana y exigieron respuestas.

Las autoridades locales prometieron una reparación inmediata y una revisión técnica de la zona para evitar futuros incidentes.

Este evento reabre el debate sobre el estado de las obras públicas en zonas urbanas densamente pobladas.