Misterio por la trágica muerte de la influencer Kauana Bilhar tras caer del piso 27 de un rascacielos en Dubái

La influencer brasileña Kauana Bilhar, de 26 años, falleció tras caer desde el piso 27 de un edificio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La policía local investiga las circunstancias del incidente y no descarta ninguna hipótesis, incluyendo homicidio, femicidio o suicidio. Un equipo forense aseguró el departamento donde residía Kauana para recolectar pruebas.

Kauana, dedicada al modelaje, compartía regularmente contenido sobre sus viajes por Europa y Medio Oriente. La noticia de su muerte fue confirmada por su madre, Darla Bilhar, a través de un emotivo mensaje en redes sociales. Posteriormente, el diario O Globo ofreció detalles sobre la investigación, que también generó repercusiones en medios internacionales como The Sun y Daily Mail.

Según los primeros informes, la prometida de Kauana, Barbara Abrantes, estaba en el apartamento cuando ocurrió la caída y fue quien notificó a la familia. La policía tomó declaración a Barbara como testigo; ella aseguró que mantenían una buena relación y que no había conflictos previos entre ellas. La última publicación en la cuenta de Instagram de Kauana fue el anuncio de su compromiso, el 25 de junio, donde mostró imágenes de un ramo de rosas con las iniciales “K+B” y sus alianzas, acompañado de un emotivo mensaje manifestando su amor y felicidad.

Actualmente, el perfil de Barbara en Instagram figura como “no disponible”. Se informó que, tras el trágico suceso, Barbara envió un audio a una amiga pidiendo ayuda desesperadamente y mencionando que sus padres no debían enterarse de lo ocurrido, dato que está siendo objeto de investigación.

Darla Bilhar expresó el profundo dolor por la pérdida de su hija y confirmó que viajará a Dubái para acompañar las pesquisas y gestionar el traslado del cuerpo a Brasil. En un mensaje publicado en Instagram, destacó: “No existen palabras capaces de expresar el tamaño del vacío que dejaste. Vivirás para siempre dentro de mí. Te amo infinitamente, mi niña”. Recordó que Kauana hubiera cumplido 27 años el próximo 22 de agosto.

Frente al impacto mediático, Darla hizo un llamado al respeto por la memoria de su hija, rechazando acusaciones y comentarios maliciosos que circulan en redes sociales. “Mi hija merece respeto porque ya no está para responder a esas historias inventadas”, afirmó, y agregó: “Ella no era nada de ustedes, era mi hija, así que hablen menos y sientan más”.