Misterio en un spa de lujo: una jinete de 30 años murió mientras celebraba su primer aniversario de bodas

Una pareja británica viajó el fin de semana al condado de North Yorkshire, Inglaterra, para festejar su primer aniversario en un lujoso spa. Abigail Garside compartió varias fotos junto a su marido, incluso un brindis para celebrar su amor pocas horas antes de su trágica muerte.

La joven de 30 años dio el «sí, quiero» con Samuel Garside el 17 de agosto de 2024, en una ceremonia despampanante en el Crow Wood Hotel and Spa Resort en Burnley, Lancashire.

Abigail Garside en su boda con Samuel Garside. (Foto: Instagram @mrsabigailgarside)

«Hoy me caso con el hombre de mis sueños», había publicado en su cuenta de Instagram, donde tenía fijada la galería de aquel día inolvidable. «Un día encantador en Harrogate, celebrando nuestro primer aniversario de bodas con mi amor», había escrito exactamente un año después.

La jinete de doma murió un año después de su casamiento.

Para celebrar su aniversario de papel se hospedaron en el resort y spa Rudding Park de 120 hectáreas en Harrogate en North Yorkshire. Disfrutaron de una comida al aire libre, brindaron en el jacuzzi, y pasearon por el inmenso predio con instalaciones acuáticas.

Su esposo también publicó en Facebook esa misma mañana: «¡Un año desde que te convertiste en mi esposa! Te amo cada día más, feliz aniversario».

Esa noche algo sucedió, y las autoridades intentan determinar qué fue. Al amanecer del 18 de agosto de 2025, poco después de las 6.15 a. m., la policía local halló el cuerpo sin vida de la joven en los jardines de Montpellier Hill, en el corazón céntrico del spa Harrogate.

Quién era Abigail Garside, la jinete de doma que hallaron muerta en el jardín de un spa de lujo

Abigail Garside era muy conocida en los círculos ecuestres, famosa por haberse coronado campeona en el prestigioso Horse of the Year Show en 2019.

La última foto que compartió la pareja. (Instagram @mrsabigailgarside)

Según informa el Daily Mail, su esposo y familiares declararon que estaba «en forma y saludable», sin condiciones médicas preexistentes que pudiesen explicar su trágica y repentina muerte.

«Se está llevando a cabo una investigación de las circunstancias, pero en esta etapa no creemos que existan circunstancias sospechosas y se preparará un informe para el forense», indicó un portavoz policial al medio citado.

No brindaron más detalles de la potencial causa del deceso, pero anticiparon que el próximo 11 de septiembre estarán los resultados de la autopsia y el Juzgado de Instrucción de North Yorkshire arribará a una conclusión sobre cómo fueron las últimas horas de la jinete de doma.

Celebraban su aniversario y ella murió en circunstancias aún sin explicación.

«Mi mundo absoluto, mi mejor amiga y mi hermosa y querida esposa, te amaré por siempre y nunca dejarás mi corazón», escribió el hombre que enviudó.

Los amigos de la pareja comentaron esa publicación, impactados por la confirmación de la prematura partida de Abigail. Jessica Goodier, una amiga del matrimonio, indicó: «Todavía estoy completamente atónita, Abbey fue y siempre será una estrella brillante, lo lamento demasiado y le envío a la familia todo mi amor».

Emma Butterworth, otra de las jóvenes que frecuentaba a la pareja, expresó: «Tengo el corazón roto; Abbie era la chica más talentosa, alegre y hermosa por dentro y por fuera que yo haya conocido».

La difunta jinete fue miembro durante más de dos décadas en El Ribble Valley Riding Club, y también le dedicaron un homenaje en sus redes sociales: «Sin duda, todos en el mundo del caballo la extrañaremos profundamente. Fueron 20 años de su vida del que fuimos testigos, y le enviamos todo nuestro amor a la familia en este momento tan triste».

Mientras la familia aguarda las respuestas a un doloroso misterio, confirmaron que su funeral tendrá lugar el 2 de septiembre, con una procesión en carruaje tirado por caballos desde su casa en las afueras de Blackburn, Lancashire, hasta una iglesia cercana.