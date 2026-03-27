Misiones ya palpita la Semana Santa con una agenda cargada de actividades turísticas, gastronómicas, culturales y religiosas

La provincia cuenta con una agenda especial por Semana Santa con eventos en distintos municipios. La propuesta incluye celebraciones religiosas, ferias, espectáculos y experiencias en la naturaleza distribuidas en distintos municipios. El calendario abarca desde el 28 de marzo hasta el 2 de abril, con actividades orientadas a visitantes y residentes.

Durante este período, Misiones exhibe su diversidad cultural, histórica y paisajística a través de eventos que combinan tradición religiosa y propuestas recreativas. Las iniciativas invitan a recorrer destinos turísticos, participar de actividades comunitarias y acceder a experiencias vinculadas a la identidad local. Este es un adelanto de algunas de las muchas ofertas, que incluyen espacios preparados para el encuentro familiar y recorridos por entornos naturales.

PROPUESTAS EN LEANDRO N. ALEM Y OBERÁ CON ACTIVIDADES CULTURALES Y GASTRONÓMICAS

En Leandro N. Alem, el Parque Temático abre sus puertas con ambientación especial, muestras temáticas y un predio acondicionado para el recorrido del público. Las jornadas contemplan feria comercial y gastronómica, junto a actividades religiosas, culturales y espectáculos con artistas locales y nacionales. El cronograma se distribuye en los fines de semana del 28 y 29 de marzo, y del 2 al 5 de abril, con acceso libre y gratuito en el espacio ubicado sobre la avenida Libertador.

En Oberá, el Parque de las Naciones presenta una propuesta centrada en la gastronomía típica y actividades culturales religiosas. Las fechas previstas son el 28 y 29 de marzo, y del 2 al 5 de abril, también con entrada libre. El predio reúne alternativas para recorrer propuestas culinarias y participar de actividades pensadas para grupos familiares.

FERIAS, CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN DISTINTOS MUNICIPIOS

En Ruiz de Montoya, la Feria de Pascuas se realiza el 28 de marzo en la Plaza de la Hermandad. Emprendedores locales ofrecen productos artesanales como huevos de maní y chocolate, dulces caseros y canastitas. La jornada contempla la participación de feriantes y la posibilidad de incorporarse mediante contacto previo.

Por su parte, Capioví desarrolla sus tradicionales actividades religiosas y culturales durante los días 28 y 29 de marzo, y del 2 al 5 de abril, con propuestas recreativas, espectáculos en vivo y espacios destinados a artesanos y gastronomía.

En Montecarlo, la 26° Fiesta del Ternero Misionero se lleva adelante del 27 al 29 de marzo en la Asociación Ganadera, con remate, asado tradicional, shows musicales y stands comerciales vinculados al sector productivo.

En Puerto Rico, se organiza un recorrido turístico con “El Trencito”, con salida el sábado 28, que incluye visita a la Feria Franca Museo Raíces y cocina en vivo con temática de Pascuas.

En Apóstoles, la agenda se extiende del 28 de marzo al 5 de abril con celebraciones religiosas, propuestas gastronómicas, talleres culturales y experiencias rurales.

Además, el 28 de marzo se realiza la bendición de ramos en la Capilla Exaltación de la Cruz, en el Parque Temático de la Cruz.

LORETO Y EXPERIENCIAS EN LA NATURALEZA CON ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECREATIVAS

Mientras, en Loreto, la propuesta incluye recorridos por las Reducciones Jesuíticas de Nuestra Señora de Loreto, paseos en kayak en el arroyo Yabebiry, alojamiento en cabañas y opciones de agrocamping. También se suman espacios gastronómicos con comidas regionales y acceso a un puerto privado sobre el río.

En el arroyo Piray Guazú se desarrolla una experiencia vinculada a la primera luna llena de otoño entre el 29 de marzo y el 4 de abril. La actividad contempla travesías en kayak en un entorno natural, con cupos limitados y reserva previa. La iniciativa propone recorridos en contacto con la selva y el agua, en un escenario marcado por la iluminación nocturna de la luna llena.

Para mas información sobre las actividades y eventos consultar:https://misiones.tur.ar/semana-santa/