Misiones: un joven apuñaló a su hermano menor para intentar defender a su mamá durante una discusión

Todo ocurrió en la ciudad de Apóstoles. El agresor quedó detenido tras amenazar a la policía con el cuchillo.

Un joven de 23 años atacó a su mamá y apuñaló a su hermano cuando intentó defenderla en la ciudad de Apóstoles, en Misiones.

Todo ocurrió cerca de las 9 de la mañana del domingo, cuando un llamado al 911 alertó sobre una pelea familiar en una casa ubicada en la zona residencial del barrio Cantera.

Al llegar, los efectivos del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Tercera ingresaron al lugar y encontraron a un hombre de 27 años con una herida cortante en el abdomen.

De acuerdo a lo que indicó el medio El Territorio, el propio herido contó que había intervenido para proteger a su mamá, de 65 años, que había sido agredida por su hermano menor -identificado como M. A. V.- durante una fuerte discusión.

El personal médico asistió de inmediato a la víctima y luego lo trasladó al hospital zonal. Según detallaron en el parte, la herida no comprometió órganos vitales y la víctima está fuera de peligro, aunque sigue bajo observación por la profundidad del corte.

La situación se volvió aún más tensa cuando el agresor, al ver llegar a la policía, se resistió a la detención y amenazó a los agentes con el cuchillo. El operativo generó alarma entre los vecinos, que presenciaron el despliegue de seguridad para controlar al joven.

Finalmente, tras forcejear algunos minutos, los efectivos lograron reducirlo, incautaron el arma y lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia de Instrucción de Apóstoles.

Luego de ser asistido, el hermano herido y la madre radicaron la denuncia correspondiente. La Comisaría Tercera tomó intervención bajo las directivas del juzgado local, que ordenó la notificación de antecedentes y la valoración psicológica del detenido.

La causa fue caratulada como «lesiones y amenazas calificadas en contexto de violencia familiar“, un agravante que podría derivar en medidas cautelares adicionales y seguimiento por parte del organismo de protección de víctimas.