MISIONES EN CRISIS: Passalacqua pidió al ministro Caputo reducir el IVA para la harina de mandioca al 10,5%

El gobernador Hugo Passalacqua formalizó un pedido ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para modificar la alícuota del IVA que afecta a la harina de mandioca. El producto tributa actualmente una tasa general del 21%, mientras que la harina de trigo cuenta con un régimen reducido del 10,5% contemplado en la Ley de IVA. Mediante esta solicitud oficial se busca eliminar esa disparidad impositiva para fortalecer la economía regional.

“Buscamos igualdad de condiciones frente a la harina de trigo. Es una medida de justicia para nuestra economía y un impulso clave para el desarrollo industrial misionero”, expresó Passalacqua en la presentación.

En la carta enviada al funcionario nacional, el mandatario provincial explicó que la medida propuesta busca establecer una equidad tributaria entre productos de características similares.

“La harina de mandioca es un producto estratégico para la economía regional de Misiones, con fuerte impacto en la agricultura familiar, la generación de empleo y el desarrollo industrial en origen. Asimismo, se trata de un alimento de creciente relevancia en la dieta de los argentinos, especialmente por su condición apta para personas con intolerancia al gluten”, añadió.

Además, detalló que “en la actualidad, la harina de mandioca tributa la alícuota general del 21%, lo que genera una clara desventaja frente a otros productos de características similares que cuentan con una carga tributaria reducida. Esta situación afecta tanto el consumo como la competitividad de toda la cadena productiva”, completó.

Por último, el gobernador solicitó formalmente la incorporación de la harina de mandioca al régimen de alícuota reducida del 10,5%. “como medida de equidad tributaria y de fortalecimiento de las economías regionales”.

Análisis económico del impacto que tendría esta reducción del IVA en la cadena productiva de la mandioca

Impacto en costos de producción

Actualmente, la harina de mandioca tributa una alícuota más alta que la harina de trigo.

Reducir el IVA al 10,5% equipararía las condiciones impositivas, disminuyendo el costo final del producto.

Esto generaría mayor competitividad frente a la harina de trigo, incentivando su uso en la industria alimentaria y en derivados como panificados, galletas y otros productos. Efecto en precios y consumo

La baja del IVA se trasladaría en parte al precio de venta, lo que haría más accesible la harina de mandioca para consumidores y empresas.

Un precio más competitivo podría aumentar la demanda interna y abrir nuevas oportunidades de mercado en otras provincias.

Desarrollo industrial

La medida favorecería a las industrias locales que procesan mandioca, ampliando su margen de rentabilidad.

Podría estimular inversiones en infraestructura y tecnología para aumentar la capacidad de producción.

Al mejorar la competitividad, se abriría la posibilidad de exportar productos derivados de la mandioca con mayor valor agregado.

‍Impacto en productores primarios

Los agricultores que cultivan mandioca tendrían mayor seguridad de colocación de su producción.

El aumento de la demanda industrial generaría un efecto positivo en el precio de la materia prima, mejorando ingresos en el sector rural. Recaudación fiscal y equilibrio regional

A corto plazo, la reducción del IVA implicaría menor recaudación por unidad vendida.

Sin embargo, el crecimiento en volumen de ventas y la expansión de la cadena de valor podrían compensar esa caída, generando más actividad económica y empleo.

La medida se alinea con políticas de defensa de las economías regionales, otorgando a Misiones una herramienta para equilibrar su estructura productiva frente a la hegemonía del trigo.

En síntesis: la reducción del IVA al 10,5% para la harina de mandioca sería un incentivo fiscal que impactaría positivamente en toda la cadena productiva, desde el agricultor hasta la industria, fortaleciendo la competitividad de Misiones y promoviendo desarrollo económico regional.

Cuadro comparativo entre la harina de trigo y la de mandioca (costos, impuestos, competitividad) para visualizar mejor la diferencia

Conclusión

La reducción del IVA al 10,5% para la harina de mandioca nivelaría las condiciones frente a la harina de trigo, reduciendo costos, ampliando la demanda y fortaleciendo la cadena productiva en Misiones. Aunque a corto plazo podría implicar menor recaudación por unidad, el aumento en volumen de producción y consumo compensaría el impacto, generando más empleo, inversión y desarrollo industrial.

Estimación numérica del ahorro por tonelada de harina de mandioca si se aplica la reducción del IVA

Reducir el IVA de la harina de mandioca del 21% al 10,5% implicaría un ahorro aproximado de $30.000 por tonelada, lo que mejoraría notablemente la competitividad frente a la harina de trigo y fortalecería la cadena productiva en Misiones.

Estimación del ahorro por tonelada de harina de mandioca

Precio base promedio: $30.000/ton.

IVA actual (21%): $6.300 → precio final $36.300.

IVA reducido (10,5%): $3.150 → precio final $33.150.

Ahorro por tonelada: $3.150.

Impactos económicos esperados

Competitividad: La harina de mandioca se acercaría en condiciones fiscales a la harina de trigo, reduciendo la brecha de precios relativos.

Demanda interna: El ahorro de $3.150 por tonelada podría trasladarse parcialmente al consumidor, incentivando mayor consumo y sustitución parcial del trigo en panificados y alimentos.

Productores primarios: Mayor colocación de mandioca en la industria, con mejores precios de compra de la materia prima.

Industria local: Incremento en márgenes de rentabilidad y posibilidad de expandir capacidad productiva.

Recaudación fiscal: Menor ingreso por unidad, pero potencial compensación vía mayor volumen de ventas y actividad económica.

Con Información de Noticiasdel6