Mirtha Legrand suspende su programa por prescripción médica y descansa

La salud de Mirtha Legrand genera preocupación en el mundo del espectáculo tras confirmarse que la conductora suspenderá la grabación de su programa *La Noche de Mirtha*, que se transmite los sábados por El Trece, debido a una indisposición y por prescripción médica.

La emblemática conductora, que cumplió 99 años el pasado 27 de febrero, no podrá estar presente en las próximas emisiones por un resfrío. En su lugar, estará al frente del programa su nieta Juana Viale, quien también conduce un ciclo los domingos.

A pesar de su avanzada edad, Mirtha Legrand mantiene una vida activa y nocturna. Dedica tiempo a la televisión, la lectura de diarios, sesiones de kinesiología, caminatas y una intensa vida social. Siempre que puede asiste al teatro, ya que disfruta de las presentaciones de sus colegas.

El pasado viernes, Mirtha asistió a la obra *Rocky*, protagonizada por Nico Vázquez, y se mostró entusiasmada: “En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco… Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos”, expresó.

En redes sociales, Legrand desmintió rumores sobre su estado de salud y transmitió tranquilidad: “Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, ¡la semana que viene vuelvo! Besito, chau, chau”, escribió en la red social X.

Este sábado 18 de abril, a partir de las 21 horas, Juana Viale conducirá *La Noche de Mirtha*. Entre los invitados previstos para el programa se encuentran el periodista Edgardo Alfano, la senadora nacional Carolina Losada, Ricardo Biasotti —exmarido de Andrea del Boca y padre de su hija Anna—, y el periodista especializado en espectáculos Daniel Gómez Rinaldi, completando así el elenco para esta emisión especial.