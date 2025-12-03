MIRAR MEJOR EN SAN PEDRO: Los diagnósticos por el estado de la visión marcaron el pulso del operativo

Con una gran convocatoria de decenas de vecinos de San Pedro, Mirar Mejor arribó este miércoles al polideportivo local para acercar la salud visual, en el marco de su operativo número 59 por la provincia.

La revisión del estado de la salud visual fue la principal inquietud que realizaron las personas que asistieron a esta iniciativa de Gobernación, coordinada por el IPLyC, en conjunto con la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI).

Muchos de los vecinos adujeron que las distancias a las principales ciudades condicionan la concurrencia a un control de la visión. “Que vengan a San Pedro, sin tener que viajar a San Vicente, Oberá o Posadas, es un gran alivio”, señaló Valeria Gómez, vecina de la localidad, quien contó que por primera vez usará anteojos. “Hace unos siete meses que estoy con dificultades para ver de cerca y necesitaba anteojos. Ahora que los tengo, es un gran alivio”, añadió.

Además de las consultas, los diagnósticos, las derivaciones y las entregas de anteojos recetados sin costo para los pacientes fueron otras de las atenciones que se brindó durante la mañana de este miércoles.

Sandra Bertolotti, por su parte, contó que “me llevo unos anteojos para ver de cerca, para ver mejor el celular y leer. Es un gran alivio porque con estos lentes veo mucho mejor, además de que aliviana los costos”.

Dora Pedrozo, en tanto, señaló: “Vine al operativo porque necesitaba anteojos para leer. Me gustó la atención. Con esto me va a cambiar la vida porque voy a poder leer más de cerca”.

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, afirmó: “En cada municipio transformamos realidades de los vecinos y vecinas, con un programa austero, sencillo, de rápida solución y efectivo. Que un adulto mayor recupere nitidez en su día a día, por ejemplo, es lo que buscamos con cada consulta, cada diagnóstico, cada par de anteojos entregado”.

De esta manera, el próximo miércoles esta iniciativa llega al municipio número 60 brindando soluciones integrales para la visión. Puerto Esperanza es el destino con el que se cierra el intenso recorrido de esta iniciativa que llegó a cada comuna donde no hay un profesional de la vista de manera permanente.