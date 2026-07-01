Minions & Monstruos: loca, extraña y delirante

Desde hace 16 años conocemos a los Minions, los secuaces amarillos de Gru, protagonista de *Mi villano favorito*, primera película de una franquicia que ya cuenta con cuatro entregas dedicadas a Gru y tres spin-offs centrados en los propios Minions, incluyendo la más reciente *Minions & Monstruos*.

Sin embargo, en esta nueva aventura los protagonistas principales son James y Henry, personajes inéditos que aportan un aire fresco a la saga. Cabe destacar que este filme está claramente orientado al público infantil, mucho más que a los adultos que han seguido las películas de los Minions a lo largo del tiempo.

Ambientada en Hollywood durante los años 20, la historia no involucra a los clásicos Kevin, Stuart y Bob, sino a estos nuevos Minions. Recordando la primera película de 2015, donde los Minions más que ayudar a su villano suelen causar destrozos sin querer, aquí James, Henry y otros Minions irrumpen accidentalmente en el set de una película del oeste, arruinando el rodaje. Sin embargo, el director Max (doblado en español por el argentino Andy Muschietti en la versión local) logra transformar los accidentes en escenas magníficas que los productores valoran positivamente. James, así, descubre su talento artístico.

La película está dividida en dos partes claramente delimitadas por la conjunción “&” del título. La primera parte, que comienza con un recorrido por un estudio de cine donde una estatua de James y Henry refleja su legado, rinde homenaje al Hollywood del cine mudo y a la época dorada del cine silente, con referencias que los cinéfilos adultos disfrutarán más que los niños.

En la segunda parte, cuando los monstruos toman protagonismo (o mejor dicho, se convierten en antagonistas de los Minions), la comedia se orienta decididamente hacia los más pequeños. James y Henry necesitan monstruos para filmar una película de terror, pero nada sale según lo planeado, generando situaciones caóticas y divertidas.

Pierre Coffin, director, productor, guionista y voz original de los Minions, es el alma de la saga. Ha dirigido las tres primeras películas de *Mi villano favorito*, así como la primera y ahora la tercera de los Minions, demostrando un profundo conocimiento de los personajes y su universo para crear situaciones tanto disparatadas como entrañables.

En definitiva, *Minions & Monstruos* es una comedia animada que entretendrá especialmente a los niños, quienes disfrutarán más la película que los adultos, puesto que, salvo los primeros momentos, el humor pierde su carácter intergeneracional para dirigirse exclusivamente a los pequeños.

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**“Minions & Monstruos”**

*Buena*

Comedia de animación. Estados Unidos, 2026.

Título original: *Minions & Monsters*.

Dirección: Pierre Coffin y Patrick Delage.

Salas: IMAX, Cinemark Palermo, Abasto, Unicenter y Dot; Cinépolis Recoleta, Avellaneda y Merlo; Showcase Norcenter y Belgrano.