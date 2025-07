Minas de litio inexploradas, tokens y un furioso empresario anticasta: qué es Atómico 3, la primera firma cripto suspendida y denunciada por la CNV

Por primera vez, la Comisión Nacional de Valores (CNV) le quitó la habilitación y denunció penalmente ante la Justicia a una empresa cripto que promocionaba una moneda con valor atado al litio, al considerar que podría tratarse de una defraudación y una estafa disfrazada de proyecto productivo.

Se trata de Atómico 3, un desarrollo blockchain que ofrecía como inversión el token AT3, que se presentaba como la posibilidad de tokenizar reservas de litio y crear una criptomoneda que tenga paridad con el mineral que se utiliza para baterías y autos eléctricos.

La empresa se encontraba habilitada por la propia CNV desde enero de este año, cuando recibió la aprobación para figurar dentro del registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) con el registro N° 103 (ID Extranjero 801440521). Es la primera vez que el organismo revoca un permiso otorgado con anterioridad a una de estas firmas PSAV, una figura que comenzó a aplicarse en el último año ante el boom del sector.

En el texto del decreto el organismo sostuvo que detectaron un «actuar irregular» dentro de la firma. Sin embargo, responsables de la empresa adelantaron a Clarín que piensan judicializar la demanda y que todo es una campaña de «difamación».

Atómico 3 está legalmente constituida en Paraguay. Según su sitio web, apuntan a «la tokenización de reservas de litio certificadas». «Mediante la conversión de dichas reservas en tokens digitales, facilitamos a la industria la financiación de su operatoria», explican.

Debido a diversas denuncias recibidas sobre operaciones sospechosas, la CNV resolvió suspender preventivamente al PSAV N° 103, ATOMICO3 y presentar una denuncia penal para que se investigue un posible fraude. pic.twitter.com/rk3rf9IeFF

— CNV Argentina (@CNVArgentina) July 14, 2025

De acuerdo al proyecto, buscaban crear una stablecoin (cripto atada a un valor fijo) que tenga relación directa con el precio del kg de Li₂CO₃ (carbonato de litio grado batería). Con eso, financiar las extracciones del mineral en un yacimiento en la provincia de San Juan, ubicado en la zona de Mogna, 150 kilómetros al norte de la capital. Una especie de Crowdfunding de pequeños inversores para competir con las empresas grandes.

El proyecto es encabezado por el empresario Pablo Rutigliano, que se presenta como fundador y presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio (CALBAMERICA). Es una entidad empresarial en la que no aparece inscripta ninguna empresa según su página web. Las principales firmas que operan en Argentina están reunidas dentro de CAEM (Mineras).

Dentro del sector vienen mirando con desconfianza a Rutigliano desde hace meses, según confirmaron al menos dos fuentes a Clarín. Ya en enero de este año había alertas sobre el proyecto. En abril, la propia CAEM junto a la Cámara Minera de San Juan habían emitido un duro comunicado contra proyectos de «criptoactivos» vinculados al litio, aunque cuidándose de dar nombres en concreto.

Rutigliano, en cambio, mantiene una guerra con las mineras. En sus redes sociales siempre denunció que existe una cartelización de las empresas, tildándolas de «casta», y afirmaba que su proyecto de tokenización apuntaba a «terminar con la manipulación de los precios avalado por cámaras y medios ensobrados». Tras la denuncia de la CNV, redobló su apuesta.

Una inversión colectiva

La investigación de la CNV comenzó a partir de dos denuncias concretas recibidas por el organismo, según figura en la resolución publicada este lunes, donde se señalaban las sospechas sobre el token.

A partir de ese momento, desde la entidad comenzaron a pedir medidas de prueba sobre los negocios que ofrecía la empresa, incluyendo oficios al Ministerio de Minería de San Juan. Encontraron que no se trataba de una explotación de litio, sino de un permiso de exploración para buscar el mineral. A la par, los permisos no estaban a nombre de la sociedad sino de un tercero.

En los documentos promocionales de Atómico 3, afirmaban que tenían reservas de litio certificadas por la norma NI 43-101, un estándar internacional que verifica la validez de los proyectos.

Los materiales promocionales de Atómico 3 que se compartían a los inversores

Pero desde San Juan también señalaron que las probabilidades de encontrar litio en Salar de Mogna, (un área de 50 mil hectáreas que Atómico 3 afirma tener), eran «bajísimas». Para minería provincial, no existía ninguna documentación que de soporte a esa posibilidad.

Con esas alertas recibidas desde el sector, desde CNV avanzaron con una denuncia penal contra la Sociedad y luego a suspender preventivamente el registro de la empresa.

Según documentos a los que tuvo acceso Clarín, Atómico 3 había firmado en 2024 un primer Acuerdo Macro Internacional con la empresa Lithium Argentina Investments SA para avanzar con una proyecto en Catamarca. Este año, sin embargo, se cambió el foco y empezaron a hablar de San Juan.

Para este proyecto, desde Atómico 3 se asociaron con Hualian Mining, una firma creada en 2023 por el empresario chino Peian Yu. No tiene sitio web disponible. En el Boletín Oficial figura que Peian además fundó ese año otras dos empresas del sector, Anti Mining SA y Hua Kuan Nuevas Energías SA.

Uno de los primeros en plantear sus reparos públicamente fue el geólogo y abogado Favio Casarin, especializado en desarrollos mineros. Él viene siguiendo la controversia alrededor del token desde comienzos de año y denunció en distintos portales especializados sobre las «inconsistencias» del proyecto.

En diálogo con Clarín, remarca que en la zona de Mogna las chances de encontrar litio son bajísimas. Y que aún así, las cifras que deberían desembolsarse para avanzar con un desarrollo son muy grandes para financiarlas con un proyecto colectivo.

Los materiales promocionales de Atómico 3 que se compartían a los inversores

«Lo primero es hacer una prospección para evaluar si hay litio concentrado. Para prospectar 50 mil hectáreas (la cifra que menciona Atómico 3 que tiene) se necesita un estudio de geoquímica, geofísica, campamento minero, personal. Para hacerlo de manera liviana necesitas entre 10 y 20 millones de dólares. Para hacerlo bien unos 100 millones de dólares. Ellos querían juntarla en un crowdfunding», apunta.

De acuerdo a la versión de inversores que llegaron a comprar el token, hay más de 300 personas que habrían desembolsado montos que van desde los 100 a los 7 mil dólares en algunos casos.

Los primeros inversores habían ingresado con tokens en la blockchain de Polygon. Pero luego se les dijo que debían cambiar esas criptomonedas por equivalentes en otra blockchain, ahora en Cardano. Sin embargo, la paridad no fue 1 a 1. Por cada 8 tokens de Polygon, les daban 1 en Cardano.

Según el sitio Cardanoscan, que analiza los tokens montados en la red Cardano, AT3 tuvo una emisión de 100 mil millones de tokens. Pero de esos, un 99 por ciento sigue en manos de apenas tres wallets, incluyendo una con el 50 por ciento del total y otra con un 44.

El furioso descargo del empresario cripto

Una vez publicada la noticia, Rutigliano se presentó ante la CNV para ponerse en conocimiento del expediente donde lo acusan, según mostró en su cuenta de X. «Esto es una persecución política contra Atómico 3 en relación a lo que representa la tokenización de activos mineros. La casta está metida», planteó.

2. No fuimos notificados previamente. No fuimos citados. No tuvimos acceso a pruebas. Directamente nos suspendieron. ¿Ese es el estándar legal de la @CNVArgentina para tomar decisiones que afectan inversiones reales y proyectos innovadores? pic.twitter.com/4CyZjXSoOo

— PABLO RUTIGLIANO (@PabloRutiglian4) July 15, 2025

Luego de ver el expediente denunció que se trataba de «un proceso plagado de suposiciones, sin fundamentos técnicos claros» y que él era víctima de «una medida disciplinaria disfrazada de “protección preventiva”.

En un breve contacto telefónico el empresario adelantó a Clarín que se presentó ante la justicia para denunciar a la CNV. Luego siguió con su descargo en X. «Todo está en la justicia. Y allí también tendrán que rendir cuentas los que hoy se disfrazan de salvadores, pero ayer operaban para enterrar la innovación y proteger la casta minera», escribió.

Rutigliano ya tenía un antecedente negativo con la CNV. En 2022, el organismo lo había incluido dentro del listado de alertas al inversor por un proyecto llamado Mercado de Metales y Futuros (MMARG), que también buscaba cruzar tecnología blockchain con negocios mineros. En aquella ocasión, desde el ente lo habían intimado a dejar de ofrecer intermediación en la oferta pública.

D.D.