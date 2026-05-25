Milo J llega al festival Rock in Rio: otro hito internacional para el trapero argentino

Con apenas 19 años y una carrera en constante crecimiento, Milo J sumó un nuevo logro internacional al ser confirmado en el line-up oficial de Rock in Rio. El trapero argentino se presentará el próximo 12 de septiembre en el Escenario Supernova, uno de los espacios más destacados del festival, dedicado a artistas y sonidos que están transformando la música a nivel global.

El anuncio se realizó junto con la confirmación de las programaciones completas de los escenarios Supernova y Global Village, que ofrecerán un total de 49 shows durante los siete días en la Ciudad del Rock. En este contexto, la participación de Milo J confirma que su música ya trasciende las fronteras nacionales.

El cantante oriundo de Morón atraviesa un momento clave en su expansión internacional. En los últimos meses, ha protagonizado una serie de iniciativas que lo posicionan como una de las voces latinoamericanas más relevantes de su generación. Entre ellas, destaca su reciente Tiny Desk Concerts, un concierto íntimo y acústico organizado por NPR Music, donde fusionó folklore rioplatense, murga y rap.

Acompañado por la histórica murga uruguaya Agarrate Catalina, Milo J convirtió el icónico escritorio de NPR en un escenario impregnado de mate, banderas argentinas y referencias al conurbano bonaerense.

Simultáneamente, su gira «La vida era más corta Tour», que da nombre a su último álbum, continúa agotando entradas en diferentes ciudades de América Latina y Europa, reflejando el gran presente del artista. Tras llenar estadios y escenarios en Madrid, Barcelona, Sevilla y Santiago de Chile, su próxima presentación en Rock in Rio representa otro paso significativo en una carrera que no detiene su crecimiento.

El mismo 12 de septiembre, en el Palco Mundo —el escenario principal del festival— también estarán presentes figuras internacionales de primer nivel como J Balvin y Demi Lovato. Esto convierte a la jornada en una de las más fuertes y convocantes de toda la programación.

Escenario Supernova: la plataforma de Rock in Rio donde surgen las próximas estrellas

El Escenario Supernova se ha consolidado en las últimas ediciones como un espacio clave para descubrir nuevos talentos, propuestas alternativas y artistas emergentes que luego ocupan lugares centrales en la industria musical.

Por este escenario han pasado importantes representantes de la escena brasileña y regional como Jovem Dionísio, TETO, MC Poze do Rodo y Francisco, el Hombre, así como Lali, quien en 2019 se convirtió en la primera artista argentina en presentarse en Rock in Rio justamente en esta plataforma.

Venta de entradas para Rock in Rio 2026

La expectativa en torno al show de Milo J comienza a crecer entre sus fanáticos argentinos y brasileños que planean asistir al festival.

La venta general de entradas para Rock in Rio comenzará el próximo 8 de junio a las 19 horas y se realizará exclusivamente a través del sitio web de Ticketmaster Brasil.