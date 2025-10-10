Milo J anunció un segundo Vélez y rompió otro recórd a los 18 años: el artista más joven con dos fechas en el Amalfitani

Con su anuncio del recital del 18 de diciembre, Milo J ya había historia en la cancha de Vélez: a sus 18 años sería el artista más joven en conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del país. Antes llenó cuatro veces el estadio Movistar Arena, y esta era una nueva apuesta.

Ahora acaba de anunciar una segunda fecha: 19 de diciembre. Serán dos shows especiales donde no solo presentará su nuevo álbum La vida era más corta, sino que también recorrerá todas las etapas de su carrera: los icónicos discos 511- EDSM-111-166- y Retirada, abriendo así su nueva etapa artística.

Milo J en sus shows del Movistar Arena. Foto de prensa

«¡Agotamos Vélez! Esto es gracias a ustedes que me acompañan desde los primeros shows», publicó en su cuenta oficial de Instagram.

El concierto en Vélez marcará el inicio oficial del universo de La vida era más corta, un disco profundamente introspectivo donde Milo explora las huellas invisibles del tiempo, la memoria heredada y la búsqueda de identidad. Su primer adelanto, Bajo de la piel, producido por Milo J junto a Tatool y Santiago Alvarado, abre este viaje conceptual y emocional con letras cargadas de simbolismo que dialogan con todas las memorias.

Milo J con la murga que lo acompañó en un momento del show en Movistar Arena. Foto de prensa

Estos sonidos refuerzan la conexión con las raíces y su propia identidad, al mismo tiempo que se entrelazan con una producción contemporánea, moderna y actual, sin perder la esencia local. El resultado es una fusión que transita entre lo personal y lo colectivo, lo íntimo y lo universal, lo local y lo global.

Producido por el propio Milo J junto a Tatool y Santiago Alvarado, el disco recorre 15 canciones que entrelazan lo ancestral con lo contemporáneo, con una lírica que habla de tiempo, memoria, cicatrices y transformación. Incluye colaboraciones con figuras históricas como Mercedes Sosa, Cuti y Roberto Carabajal, y Silvio Rodríguez, además de artistas contemporáneos como Trueno, Soledad, Nicki Nicole, Yami Safdie, AKRIILA, Paula Prieto, Radamel y la agrupación uruguaya Agarrate Catalina.

Dónde comprar entradas

La venta general de este nuevo show comenzará el lunes 13 de octubre a las 16 horas, por enigmatickets

El nuevo flyer de MIlo J.

Hay 6 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito Santander American Express

Sus primeros hitos

Camilo Joaquín «Milo J» Villaruel incursionó en la movida urbana cuando su hermana le mostró un video de una competencia de freestyle algunos años atrás.

En ese momento se guió por tutoriales de YouTube, aprendió a producir las pistas para sus temas y desde 2021 se animó a subir sus primeras canciones, dejando de lado su pasión anterior, el fútbol.

Milo J en vivo en 2023. Foto de prensa.

Milo J entró a su primer estudio de grabación a los 13 años y comenzó a difundir sus canciones en 2021 desde la «crew» Bajo West, una comunidad de artistas urbanos independientes surgida con el propósito de ayudar a artistas emergentes, compartiendo conocimiento, herramientas y exposición.

En agosto de 2022, lanzó Milagrosa, una canción que se volvió viral en TikTok y consolidó su nombre dentro de la escena urbana argentina, pero fue Rara Vez, la que demostró en 2023 que no se trataba de suerte. Ese mismo año, estrenó su EP debut 511, con temas como FLA y Al Borde. En octubre de ese año lanzó En Dormir sin Madrid, un EP colaborativo con Bizarrap que incluía la icónica BZRP Music Sessions, Vol. 57 y exploró otros géneros del trap latino, hip hop y música urbana.

Ese tema se posicionó en el top charts de países como España, alcanzando #31 en el Billboard Global 200. Un mes después estaría lanzando 111, su primer álbum de estudio, con colaboraciones como Yahritza y Su Esencia, Peso Pluma, Yami Safdie y Nicki Nicole, con quien hoy comparte un vínculo de hermandad artística. De hecho, su anterior colaboración, Dispara*** fue con ella y lo convirtió a sus 16 años en el artista más joven en ser nominado a los Latin Grammy, donde estuvo en el show de Biza e hizo Hoy me voy al sol junto a la clásica murga uruguaya Agarrate Catalina.

Milo J volando por los aires en su show del Movistar Arena. Foto de prensa 2025

En 2024, su ascenso siguió: ganó el primer Premio Gardel a Mejor Nuevo Artista de su carrera, y su colaboración Fruto con Bizarrap obtuvo el Gardel a Mejor canción urbana. También fue nominado a los Heat Latin Music Awards (Mejor artista Región Sur), Premios Lo Nuestro (Artista revelación masculino) y Premios Juventud.

El 11 de julio de 2024, Milo J lanzó su segundo álbum de estudio 166, un homenaje a la línea 166 del transporte público que atraviesa Morón, símbolo íntimo de su recorrido personal. El disco fue acompañado por videoclips para cada canción y cuenta su historia de principio a fin.

El deluxe titulado 166 (deluxe) Retirada vió la luz el 12 de febrero de 2025, con 20 canciones y colaboraciones adicionales como Cerounno, Munic HB, Bhavi y TINI.

El 25 de octubre de 2024 festejó su cumpleaños número 18 ofreciendo un concierto sold-out en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, con más de 30 mil espectadores y la participación de figuras como Nito Mestre, Joaquín Levinton (Turf), Bizarrap, Nicki Nicole, YSY A, Khea, Neo Pistea, Bhavi y Agarrate Catalina. La grabación se publicó en YouTube/Spotify como el álbum en vivo 18 (En Vivo Estadio de Morón) y también recibió nominación a mejor videoclip largo.

En enero de 2025, apenas tres años después de su debut en YouTube, agotó el Palau Sant Jordi (Barcelona), una hazaña pocas veces vista. Poco después, se presentó en el Palacio de los Deportes de Madrid con su álbum 166, junto a su hermano Santino interpretando Tus Vueltas; esa misma noche sorprendió a sus fans con un nuevo sencillo junto a TINI (Lo que me causa), demostrando su conexión con el público.

A principios de este año, fue nominado en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano por 166, Mejor Canción Urbana y Canción del Año por 3 pecados después, Mejor Álbum en vivo por 18 En vivo – Estadio de Morón, Mejor Álbum Urbano por En dormir sin Madrid (deluxe) junto a Bizarrap, Mejor Canción de Rock por Pasos al costado junto a Turf, Mejor Canción Pop Urbano por A vos y Mejor videoclip largo por Intro + 3 Pecados + Ni Carlos Ni Jos.

Milo J y Mex Urtizberea en FAlklore!. Foto de prensa

Además, hace apenas un par de meses se juntó con Mex Urtizberea para dar forma a la versión folkórica de las exitosas Fiestas FA!, que bautizaron Falklore! y ya llenaron un Movistar Arena.