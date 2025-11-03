Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso e intimidación contra David Harbour, su “papá televisivo” en Stranger Things

A pocas semanas del estreno de su esperada quinta temporada, el mundo de Stranger Things se puso de cabeza a causa de un conflicto entre dos de sus actores. De acuerdo con varios medios internacionales, Millie Bobby Brown, conocida mundialmente por su papel de Eleven en la exitosa serie de Netflix, habría presentado ante la producción una extensa denuncia por acoso psicológico e intimidación contra su compañero de elenco David Harbour, quien interpreta a Jim Hopper, su padre en la ficción.

Según el medio británico Daily Mail, Brown incluyó en su denuncia “páginas y páginas” de acusaciones previas al inicio del rodaje de la quinta y última temporada de la serie. Aunque no se especifican los detalles concretos de cada acusación, la versión señala que ninguna de las quejas tienen carácter sexual, sino que refieren más bien a un maltrato verbal.

La demanda de la actriz de 21 años, que hace meses se convirtió en madre por adopción junto a su esposo Jake Bongiovi, habría derivado en una investigación interna que “duró meses”, según una fuente “con conocimiento de la situación”, de acuerdo con Page Six.

Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia en Netflix por maltrato laboral por parte de uno de sus compañeros. Foto: Reuters.

Tanto Netflix como los co-creadores de la serie, Matt Duffer y Ross Duffer, así como los representantes de ambas estrellas, fueron contactados por la prensa. Sin embargo, todos optaron por no dar declaraciones al respecto por el momento.

Vale la pena destacar que el vínculo entre Millie y David siempre fue clave para el desarrollo de la historia de Stranger Things. Harbour, de 49 años, da vida a Jim Hopper, el jefe de policía que se convierte en figura paterna de Eleven. Esa relación, marcada por la ternura y la tensión, es uno de los ejes emocionales de la trama. Por eso, la filtración de una denuncia formal por acoso psicológico y maltrato sorprendió a los seguidores y puso en duda la autenticidad de su vínculo fuera de la pantalla.

Millie Bobby Brown interpreta a Eleven, uno de los personajes principales de «Stranger Things».

La posibilidad de que un conflicto de este tipo se desate entre dos de los protagonistas principales abre un debate más amplio sobre las dinámicas de poder en los rodajes, especialmente en producciones que duran muchos años y reúnen a actores de distintas generaciones, incluyendo a niños y adolescentes. Aunque no hay denuncias penales ni detalles públicos sobre las supuestas conductas, la sola existencia de una investigación interna refleja la preocupación de Netflix por la situación.

Lo que se sabe de la quinta temporada y del regreso de Stranger Things

La denuncia trascendió justo cuando la expectativa por la quinta y última temporada de Stranger Things está en su punto más alto. Netflix confirmó que los nuevos episodios marcarán el cierre definitivo de la historia que comenzó en 2016 y que convirtió a sus protagonistas adolescentes en estrellas globales.

Se conocieron imágenes de Stranger Things 5, la última temporada

El primer adelanto oficial, que salió esta semana, muestra a Eleven enfrentando su destino final en Hawkins, mientras el grupo intenta contener el avance del “Upside Down”. Los creadores adelantaron que la temporada, que sale el 31 de diciembre, será más oscura y épica, con episodios de duración extendida y un tono de despedida.