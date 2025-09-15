Milei transfirió $4.000 millones a Misiones el viernes

Hugo Passalaqua, gobernador de Misiones recibió $4000 millones; se trata de un mandatario que, por decisión del caudillo renovador Carlos Rovira, ha colaborado con la Casa Rosada en el Congreso a través de sus diputados y senadores en varias leyes. Tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que reforma la distribución del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el gobierno nacional transfirió el viernes pasado $ 12.500 millones a cuatro provincias: Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco.

Según los datos de la consultora Politikon Chaco, los fondos fueron pagados el viernes pasado, en coincidencia con la decisión de vetar la ley que fue impulsada por todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño que establecía un reparto de manera automática y diaria del fondo de ATN, una caja millonaria cuyo reparto monopoliza el Poder Ejecutivo.

Los aliados electorales Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) recibieron $3000 millones y $2500 millones, respectivamente, mientras que al santafesino Maximiliano Pullaro -quien viene reclamando por distintos temas a Nación y es parte de Provincias Unidas- le giraron $3000 millones. Frigerio y Zdero estuvieron la semana en la Casa Rosada y en Olivos, en el caso del chaqueño.

El reporte de la consultora Politikon Chaco aclara que “no se conoce con exactitud el tipo de emergencia manifestada que motivó estos envíos» a la vez que destaca que las transferencias se dieron en medio de la tensión entre las provincias y la Nación con montos que a mitad de este mes ya multiplican por cuatro los $3000 millones girados en agosto.

Entre enero y agosto de este año, la Nación distribuyó $104.500 millones de ATN. Neuquén, con $15.000 millones, y Salta, con $12.000 millones, fueron los distritos más beneficiados.

En ese mismo período, el Fondo totalizó $611.074 millones, con lo que hasta fines del mes pasado se ejecutó 17,1%, quedando por encima de igual lapso del 2023 y 2024, aunque por debajo del 2022 y 2021, entre otros.