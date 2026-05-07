Milei se reunió con empresarios en Los Ángeles, pero se canceló su encuentro con el organizador del foro global

El presidente Javier Milei se reunió este miércoles por la mañana en Los Ángeles con empresarios interesados en invertir en Argentina, en el marco de su participación en la 29ª Conferencia del Instituto Milken, un foro global organizado por un multimillonario estadounidense. Milei está previsto que diserte a las 18 horas, horario argentino. Sin embargo, el encuentro que tenía programado con Michael Milken, fundador del instituto y organizador del evento, fue cancelado a último momento debido a problemas de salud, según confirmaron fuentes a Clarín.

Durante la jornada, el ministro de Economía Luis Caputo mantuvo una reunión aparte con autoridades de Chevron, donde anunció que la petrolera enviará en los próximos días un nuevo proyecto relacionado con el Régimen de Inversiones en Gas e Hidrocarburos (RIGI) por un monto superior a los 10.000 millones de dólares.

Milei llegó a Los Ángeles cerca de la medianoche del martes (madrugada del miércoles en Argentina) para participar en el foro, que reúne a más de 200 líderes internacionales de los ámbitos de políticas públicas, negocios, finanzas, salud y tecnología. Este es su cuarto viaje a Estados Unidos en el año y el decimosexto desde que asumió la presidencia.

Los hoteles Hilton Beverly y Waldorf Astoria, sedes principales de las conferencias y ubicados a pocas cuadras de Rodeo Drive, permanecen vallados desde hace días. En sus inmediaciones circulan camionetas negras que trasladan a funcionarios y figuras participantes de las diversas actividades del foro, incluyendo encuentros paralelos de networking y negocios.

En esta gira relámpago, Milei está acompañado por el canciller Pablo Quirno, el ministro Caputo y el embajador Alec Oxenford. No participa la secretaria general de la presidencia Karina Milei. La estadía del presidente será breve, ya que regresará a Buenos Aires tras su discurso de esta tarde.

Según la agenda oficial, la primera actividad programada era el encuentro con Michael Milken, conocido como “el rey de los bonos basura” por su papel en la financiación de adquisiciones corporativas en Wall Street durante los años 80. Milken, de 79 años, fue acusado de fraude en 1990 y posteriormente indultado por Donald Trump en 2020. Desde entonces, se ha dedicado a la filantropía a través del Instituto Milken, que organiza conferencias de gran relevancia para líderes políticos y empresariales a nivel mundial.

En 1993, Milken reveló que enfrentaba un cáncer de próstata avanzado, fundando ese mismo año la Prostate Cancer Foundation. Tras varios tratamientos, la enfermedad está en remisión. A pesar de su dificultad para movilizarse, el financista se reunió el martes con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien confirmó su asistencia al foro en el último momento. Según fuentes de Clarín, Milken expresó a Peña que considera a Milei un “modelo a seguir”.

Tras la cancelación del encuentro con Milken, Milei, Quirno y Caputo mantuvieron una reunión con unos 25 empresarios “muy interesados” en proyectos de inversión en Argentina.

Por otra parte, Quirno, Caputo y Oxenford se reunieron con el director financiero de Chevron, Eimar Bonner, y Laura Lane. Caputo informó que la empresa “garantizó que enviará un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por 10.000 millones de dólares”, sin brindar mayores detalles.

Entre los destacados directivos participantes del foro figuran Larry Fink, CEO de BlackRock; Bruce Flatt, CEO de Brookfield Corporation; y representantes de empresas como Nvidia, Meta, Chevron, YouTube, HSBC, Disney y Blackstone.

La conferencia, iniciada el domingo, contará con Milei cerrando uno de los paneles finales este miércoles a las 18 horas (hora argentina), donde expondrá durante media hora sobre el modelo económico argentino. Los organizadores describen el evento como una oportunidad única para que “líderes con capital e influencia para cambiar el mundo se conecten con expertos de diversos sectores”.

Además de integrantes del mundo empresarial, participan figuras como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el canciller chileno Francisco López Mackenna; funcionarios de Bahrein, Qatar y Arabia Saudita; deportistas como Tom Brady, Shaquille O’Neal y Venus Williams; dueños de equipos de fútbol americano; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y artistas como Pitbull, Lionel Richie, Eva Longoria y John Turturro.

En el ámbito político estadounidense, asisten la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer; el senador republicano por Texas, Ted Cruz; el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins; el exsecretario de Estado Michael Pompeo; el embajador de EE.UU. ante la ONU, Tim Walz; la presidenta de la Cámara de Comercio, Suzanne Clark; y la ex primera dama Jill Biden. Por el sector opositor venezolano están presentes María Corina Machado y Leopoldo López.

También destacó la participación del argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de las Naciones Unidas, quien disertó el martes sobre los desafíos de la seguridad internacional.