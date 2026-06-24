Milei recupera el control sobre su jefe de Gabinete, más de cien días después

Por primera vez desde el 8 de marzo, fecha en la que Clarín reveló que Manuel Adorni había viajado a Nueva York como parte de una delegación oficial junto a su esposa, Javier Milei logró recuperar el control sobre la agenda de su jefe de Gabinete.

Esto no implica que Adorni tenga asegurada su permanencia en el cargo, ni que su situación judicial haya mejorado, ni que su carrera política pueda resurgir. Sin embargo, desde finales de la semana pasada, el Gobierno logró frenar —o al menos postergar— el avance en el Congreso contra el funcionario, impulsado por la oposición pero también respaldado por aliados del oficialismo y figuras destacadas del propio bloque gobernante.

Ayer, Karina Milei y Manuel Adorni recibieron al bloque de senadores de La Libertad Avanza. Las visitas fueron fragmentadas y con información parcial, además de verse afectadas por la ausencia de Patricia Bullrich, Luis Juez y Francisco Paoltroni, tres de los senadores más reconocidos del bloque, que cuenta con 21 integrantes.

El Gobierno convocó a estas reuniones para recordar a los senadores libertarios que su bloque se denomina La Libertad Avanza y que ese partido responde a la autoridad del presidente Javier Milei.

Aunque parezca obvio, Milei debió reiterarlo porque en las últimas semanas había quedado evidente que la agenda la estaba imponiendo Bullrich, quien no estuvo dispuesta a sacrificar su propio perfil político en medio del escándalo generado por Adorni.

Con esta maniobra, Bullrich logró distanciarse del escándalo relacionado con el crecimiento patrimonial, las autoincriminaciones por evasión y la debilidad política que afectaron a los hermanos Milei a raíz del caso Adorni.

La cuestión que ahora surge es si Bullrich se ha desligado únicamente del aspecto escandaloso del Gobierno o si, en realidad, se ha distanciado del propio Gobierno.

Por el momento, según aseguraron voceros oficiales, Bullrich continuará como jefa del bloque oficialista en el Senado. Sin embargo, nadie se atreve a garantizar que esta alianza perdure indefinidamente.

Tampoco está claro si, tras la desaceleración de la crisis, Adorni mantendrá su cargo como jefe de Gabinete. A priori, Milei ha ganado tiempo para demostrar que aún tiene la capacidad de decidir sobre la permanencia de sus funcionarios. En todo caso, logró abrir la posibilidad de un cambio más ordenado que, manejado con prudencia, podría incluso darle algún rédito político.

Por último, resta por conocer las decisiones que adoptará la Justicia frente a la abundante información pública relacionada con los gastos, viajes y propiedades de Adorni, un aspecto que hoy permanece incierto y sin pronósticos claros.