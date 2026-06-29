Milei recibió al hijo de Bolsonaro que es candidato a presidente, no viaja al Mercosur, y se reaviva la interna con Lula

Javier Milei se reunió este lunes con Flavio Bolsonaro, principal rival del actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre próximo. En la foto oficial del encuentro, el presidente argentino aparece vestido con el emblemático mameluco de YPF. El encuentro tuvo lugar a solo un día de la cumbre de presidentes del Mercosur, que se realizará este martes en Paraguay, y a la que asistirá Lula, quien busca su reelección.

Desde la Casa Rosada confirmaron esta mañana los rumores adelantados previamente por Clarín. Según fuentes oficiales, «el Presidente no viajará a Paraguay y permanecerá en el país, abocado a trabajar junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros en temas de gestión y la preparación del acto de jura de Diego Santilli, previsto para la tarde del martes». Santilli asumirá en reemplazo de Manuel Adorni, quien enfrenta presiones para renunciar debido a causas judiciales. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario indicaron que la verdadera razón de la ausencia de Milei en Paraguay es evitar un encuentro con Lula.

A través de un tuit oficial, la Presidencia argentina informó sobre la reunión con la imagen que mostraba a ambos políticos: «El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro».

La relación entre Milei y Lula es marcada por la distancia: nunca han conversado por teléfono ni en persona, y apenas han intercambiado saludos formales en los escasos encuentros en los que se cruzaron.

Además, Milei evitó participar en su primera cumbre como presidente, realizada en Asunción en julio de 2024. En su lugar, asistió a un festival conservador en Camboriú organizado por los Bolsonaro, alianza que incluye al ex presidente Jair Bolsonaro —condenado a 27 años de cárcel— y sus hijos Flavio y Eduardo, este último en un exilio virtual en Estados Unidos y con una condena a cuatro años de prisión, en un contexto de fuerte polarización política en Brasil. Por su parte, Lula evitó cruzarse con Milei en la cumbre del Mercosur celebrada en Asunción en enero pasado, donde se firmó el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La nueva cumbre del Mercosur comenzará este lunes con un encuentro de cancilleres, donde Argentina estará representada por Pablo Quirno. Para el martes se espera la participación de Milei (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador) y el anfitrión Santiago Peña (Paraguay). Uno de los aspectos destacados será el traspaso de la presidencia pro témpore del Mercosur de Paraguay a Uruguay por los próximos seis meses.

Antes de la reunión de mandatarios, los cancilleres se reunirán el lunes para avanzar en temas de comercio, migración e integración regional. Panamá también participará con el objetivo de promover una agenda centrada en servicios, logística e integración comercial.

Brasil mantiene varios reproches hacia el gobierno argentino, entre ellos la firma unilateral de un acuerdo comercial con Estados Unidos que, según Brasil, viola normas del Mercosur, de la OMC y del acuerdo con la Unión Europea. De igual modo, critican la intención argentina de sumarse sin consenso al acuerdo Transpacífico. Por otro lado, Lula se reunirá con José Antonio Kast, candidato chileno. El primero en llegar a Paraguay fue Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien enfrenta la crisis social y económica de su país.

Flavio Bolsonaro llegó a Buenos Aires para participar en la Conferencia de Presidentes de América Latina, organizada por la Israel Allies Foundation (IAF) en colaboración con American Friends of the Isaac Accords (AFOIA). La presencia de Milei estaba prevista para esta noche en dicho evento, organizado en el hotel Alvear Icon, aunque el horario fue modificado el domingo sin que hasta el momento la Presidencia argentina haya informado sobre el cambio. Esto generó versiones sobre supuestas indicaciones oficiales para que Milei evitara la recepción pública al hijo del ex presidente brasileño antes de las elecciones de Brasil del 6 de octubre.

No obstante, al igual que Flavio Bolsonaro busca el apoyo de Donald Trump en Estados Unidos, también pretende obtener el respaldo de Milei en Argentina, quien protagoniza un gesto único en la región al involucrarse activamente en una elección presidencial extranjera, posicionándose a favor de un candidato y en contra del actual jefe de Estado brasileño.

Milei ya ha mostrado un patrón similar en el pasado, apoyando públicamente a candidatos como Tito Asfura en Honduras, Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Kast en Chile y, más recientemente, Abelardo de la Espriella en Colombia, siguiendo una estrategia similar a la del expresidente Donald Trump.

En sus redes sociales, Flavio Bolsonaro elogió a Milei afirmando que «ha estado llevando adelante una revolución del bien en Argentina. En muy poco tiempo, el país se ha transformado y estoy seguro de que seguirá avanzando aún más». Según el medio UOL Brasil, en su discurso en Buenos Aires presentó a Milei como el iniciador de una «ola azul» de gobiernos de derecha en América Latina. Aseguró que Brasil es «la pieza que falta» para completar ese mapa político regional, en el que recientemente triunfaron candidatos como Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú.

El senador afirmó que, en caso de ganar la presidencia, alineará de inmediato a Brasil con el proyecto impulsado por Donald Trump y profundizará la coordinación con gobiernos conservadores de la región. Bolsonaro describió a Milei como una referencia política para su candidatura y