Milei prepara un viaje al Reino Unido: quiere ver al premier, a un líder de derecha y a Mick Jagger

En octubre de 2024, cuando el mundo destacaba a Javier Milei como el “milagro que transformaba la economía argentina”, el presidente comenzó a planificar su viaje al Reino Unido. Durante ese mes, en pleno auge de su popularidad, Milei recibió en la Casa Rosada a Boris Johnson, entonces ya ex primer ministro británico. Johnson, promocionando un libro, fue llevado al emblemático balcón de la sede gubernamental y propuso organizar un encuentro en Londres con Mick Jagger, iniciativa que entusiasmó a Milei.

Fue el propio Milei quien solicitó a Johnson conocer al legendario cantante de los Rolling Stones, a quien había imitado años atrás en una banda de covers. Johnson se ofreció a gestionar el encuentro, que formaría parte de la próxima visita de Milei al Reino Unido. El presidente argentino confirmó la intención de realizar este viaje durante una entrevista en diciembre con el diario The Telegraph. Ahora, la embajadora Mariana Plaza, designada para esta misión en lugar de Luis María Kreckler, junto con el canciller Pablo Quirno, están trabajando en la organización del viaje previsto para finales de abril, tras su regreso de Israel. Milei había previsto la visita para fines de abril o mayo, aunque en la Casa Rosada estiman que no será posible cumplir con ese calendario.

Fuentes diplomáticas indicaron que, según lo expresado por Milei en su entrevista con The Telegraph a finales del año pasado, durante esta visita estaría dispuesto a reunirse con el primer ministro Keir Starmer, líder laborista con quien no ha tenido vínculos previos, y con Nigel Farage, líder de la ultraderecha y fundador del partido Reform UK. Farage podría convertirse en un referente para el presidente argentino tras la derrota electoral de Viktor Orbán.

El viaje al Reino Unido presenta mayores desafíos en comparación con las habituales y cordiales visitas de Milei a Jerusalén, donde mantiene una alianza privilegiada con su amigo Benjamin Netanyahu, que le concede beneficios exclusivos, como encender la antorcha en la ceremonia del Monte Herzl durante el Día de la Independencia de Israel, acto de gran simbolismo.

En el caso del Reino Unido, el conflicto por la soberanía de las Malvinas genera tensiones, evidentes en la fallida reunión del canciller Pablo Quirno con la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad británica, Yvette Cooper, durante la cumbre de seguridad de Múnich en febrero pasado. Tampoco logró materializarse la visita de un funcionario del Foreign Office a Buenos Aires, en el marco de las estancadas negociaciones bilaterales sobre la agenda concreta que Argentina pretende impulsar en distintos aspectos con Reino Unido.

Además, recientes acuerdos estratégicos entre Reino Unido y países vecinos como Brasil, Bolivia y Chile han afectado a Argentina. Lula da Silva suscribió con Londres un convenio que prioriza la relación bilateral en múltiples áreas, situación considerada un revés para Buenos Aires. Chile también se beneficia de estos pactos.

En las Islas Malvinas, una empresa británica y otra israelí están preparando la primera explotación comercialmente viable de petróleo para 2028. El diario The Telegraph publicó un extenso artículo titulado “Las Falklands se están convirtiendo silenciosamente en el próximo Dubái”, comparando la pequeña población de las islas con uno de los lugares más ricos y austeros del mundo, aludiendo a la expectativa de ingresos significativos por la extracción petrolera. El proyecto del yacimiento Sea Lion, ubicado a 140 millas al norte de las islas, está próximo a iniciar perforaciones, con producción prevista para 2028. El gobierno de las Islas Malvinas recibiría el 9% de los ingresos y un 26% de impuesto sobre las ganancias, lo que podría generar cerca de 3.000 millones de libras en las próximas décadas, sumas destinadas a un fondo soberano. Mientras tanto, Londres no percibe ingresos directos. Además, se especula sobre posibles yacimientos de oro bajo el suelo malvinense.

El premier Keir Starmer no está dispuesto a permitir que Milei realice en Reino Unido un espectáculo político similar al que protagoniza con Nigel Farage y Santiago Abascal, líder de Vox, en Madrid, donde el libertario utiliza la tribuna para incluso insultar al presidente español Pedro Sánchez, motivo por el cual el rey Felipe VI no recibe al mandatario argentino.

Starmer está dispuesto a recibir a Milei, aunque las autoridades argentinas no han informado detalles sobre la agenda ni sobre posibles diálogos relacionados con el Atlántico Sur, ámbito en el que los gobiernos británicos, sean conservadores o laboristas, mantienen una postura constante, a diferencia de la actitud variable de Argentina.

Entre los requerimientos del Reino Unido a Buenos Aires figura la reactivación del vuelo semanal de Latam entre San Pablo y Mount Pleasant, con una escala mensual en Córdoba, complementario al vuelo Santiago-Punta Arenas-Mount Pleasant, que incluye una escala mensual en Río Gallegos. También exigen la eliminación de las sanciones vigentes, pocas veces aplicadas, contra empresas que operan en las islas, y el reconocimiento de la política pesquera en Malvinas. Por su parte, ofrecen pocos avances concretos, salvo que Argentina retome la última fase del proceso de identificación de los soldados caídos en la guerra de 1982.

En sus intervenciones relacionadas con las Malvinas, Milei ha reiterado el reclamo de soberanía argentina, aunque en algunas ocasiones ha presentado contradicciones al afirmar que los isleños serán argentinos cuando ellos lo deseen, posición que difiere de la postura oficial argentina, que no reconoce el derecho a la autodeterminación que sí defiende Reino Unido.

El aspecto más delicado previsto en la