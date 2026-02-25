Milei posterga el nombramiento de jueces de la Corte para concentrarse en las reformas tributaria y política

A pesar de que al Máximo Tribunal le faltan cubrir vacantes, la Casa Rosada tiene a esos dos proyectos como prioridad en el corto plazo. También intentará acelerar la sanción de la Ley de Glaciares.

El Gobierno ya tiene en mente los proyectos que quiere que avancen en el 2026. No obstante, las vacantes en la Corte Suprema y los pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos no estarían entre las principales prioridades, aunque sí se espera que se trabajen en el transcurso del año.

El oficialismo tiene que cubrir los dos lugares que están libres en la Corte Suprema de Justicia, que no lograron ser ocupados por Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla tras el rechazo del Senado. Pero, además, debe concretar la designación de 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos que faltan nombrar y que representarían alrededor del 40% del sistema judicial.

Como informó este medio, el Ministerio de Justicia ya tendría definidos los nombres para estas últimas vacantes. No obstante, depende de la cúpula libertaria la decisión de que esos pliegos se aprueben y sean enviados al Senado. “Todo debe ser lo antes posible”, indican desde el ámbito judicial.

A pesar de eso, en las últimas reuniones que convocó el Gobierno se analizó la situación actual en el Congreso, los votos que tiene La Libertad Avanza para aprobar los proyectos que ya tienen tratamiento y los puntos más importantes que quiere que se comiencen a trabajar a partir de marzo.

Entre ellos no figura la parte judicial en primer instancia, pero si una reforma política para aumentar los controles del financiamiento de los partidos políticos y la eliminación de las PASO. También hay intenciones de agregar a la Boleta Única Papel un nuevo casillero para que con una sola marca se pueda votar a todos los candidatos de un mismo partido.

Asimismo, el Ejecutivo también quiere aprobar en sesiones ordinarias las modificaciones a la Ley de Glaciares, que se tratará esta semana en el Senado. Otro de los puntos es el nuevo Código Penal -que aún no se dio a conocer en su totalidad-, y los cambios en el sistema tributario.

Con el visto bueno oficialista también aparece la iniciativa que se firmó en el Pacto de Mayo, para que haya un compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. La Ley de Libertad Educativa, que también figura en el documento que rubricó Javier Milei con los gobernadores dialoguistas, es otro de los proyectos.

De esta manera, las vacantes en la Justicia quedan relegadas a un segundo plano, aunque no tan lejano en el tiempo. Mientras tanto, La Libertad Avanza observa al kirchnerismo y sus movimientos, que serán clave a la hora de negociar los lugares en el máximo tribunal