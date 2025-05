«Milei no construyó ni una escuela»: el duro discurso de Cristina Kirchner durante el 25 de Mayo

La presidenta del PJ Nacional habló en el marco del Encuentro de la Cultura Popular.

En un día muy especial en el que se conmemora el primer gobierno patrio y se cumple un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, la presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner, reapareció en la escena pública en el marco del Encuentro Cultural Popular, que tuvo lugar en el predio Saldías, ubicado en San Pedro de Jujuy 4, a escasos metros del Barrio 31 de Retiro, y en la que participaron exponentes de la cultura nacional.

El evento se dio en medio de las versiones de su posible candidatura en la provincia de Buenos Aires y la batalla judicial.

Tras distintas performance artísticas de jóvenes, subió al escenario Cristina Kirchner, acompañadas de la referente cultural Teresa Parodi y la senadora María Celeste Navarro, y cantaron el himno nacional argentino.

«En este encuentro me parece que hay texto y contexto. La cultura popular representa los comportamientos sociales, que da identidad a los símbolos. No tengo que cantar para hacer cultura popular, de repente cuando una madre en ’77 se puso un pañuelo blanco en la cabeza y comenzó a dar vueltas a la Pirámide de Mayo para denunciar que había desaparecido su hijo, eso fue un signo de identidad. Nadie duda lo que ese pañuelo blanco se significa. La cultura es dar sentido y por eso es tan amplia», comenzó diciendo.

Tras recordar a Néstor Kirchner bajando los cuadros de dictadores en exESMA, enumerar obras y políticas públicas culturales de su gobierno, la expresidenta señaló: «¿Se dieron cuenta que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela ni un puto edificio, un puto monumento, nada. Su única obra es cambiarle al nombre a lo que otros hicieron. ¡Qué mediocres! ¡Qué chatos! ¿Generadores de cultura? De acá. ¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?».

«Podría estar horas diciendo todo lo que hicimos, pero lo que más me gustó a mi de lo que hicimos fue el Bicentenario, porque para mi fue recuperar para el pueblo el 25 de Mayo, que se lo había apropiado la historiografía liberal y eso me daba una rabia. El 25 de mayo es el nacimiento de la patria, creo que lo recuperamos y Dios quiso que Néstor Kirchner asumiera ese día, yo no creo que en las casualidad pero si en la señales. Ese es el momento más sublime para mi», comentó.

Y continuó: «Aquel desfile maravilloso, iba a salir la patria voladora, pero su carro se atascó y tuvo que salir la de los pueblo originarios, y eso fue maravilloso. Ahí vimos desfilar a la historia completa».

Asimismo, Cristina Kirchner indicó: «Siento que Argentina es como un loop que vuelve una y otra vez a lo mismo. Lo que está haciendo este desgobierno ya lo hicieron en los ’90. Néstor Kirchner es hijo del default, pero ese no fue el primero, ya que el primero lo hizo Bernardino Rivadavia, un gran vendepatria».

«En la época que fue la primera experiencia neoliberal, no había sindicatos ni partidos políticos ni protestas porque se los llevaban. Sin embargo, fracasaron. El autor de la tablita de Martínez de Hoz habló en la Amcham, que Milei toma como si fuera un maestro, este hombre decía que el problema que tiene esta política que se está llevando acabo es que la velocidad de la destrucción es más rápida que la de la creación, y todos aplaudieron», resaltó.

«El problema que tiene el gobierno es que no tiene dólares. Los 9 default en la Argentina sucedieron porque se quedaron sin dólares y viven tirando bombas de humo para que discutamos cosas que después pasan al olvido. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó el 25 de mayo del año pasado? El año pasado se hizo el Pacto de Mayo, que se terminó firmando el 9 de julio y que dejaron a Macri al fresco en Tucumán porque no lo dejaron entrar».

«Parecía que con esa firma se arreglaba el país y fue una bomba de humo. Como también es una bomba de humo esto de ‘tus dólares, tu decisión’ y esto es parte de su batalla cultural. Creen que la AFIP mete preso a alguien por evadir. ¿Conocen a algún preso por no haber pagado impuestos en este país? ¿Si el organismo recaudador fuera tan duro habría un 50% de la economía en la informalidad?».

«Están rascando el fondo de la olla porque no pueden remonetizar la economía. Ahora faltan pesos y dólares porque el consumo se fue al corno y como no quieren emitir para comprar dólares. De seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana. A no ser que piensen entregar algo más para pagar deuda. ¿Darán territorio? ¿Será Tierra del Fuego?».

«Todos los días tiran una nueva. Milei, que solo va a lugares dónde hay empresarios, está hablando de la dolarización endógena y que como no iba a haber pesos, la gente iba a usar dólares. ¿Quién te va a dar dólares en el súper mercado? Si la gente que tiene los usa a cuenta gotas a medida que los vaya necesitando; y el que tiene más, ¿lo va a ir a gastar porque vos se lo pedís? Tampoco, solo quieren plasmar el paradigma de que dan libertad».

«Tienen una necesidad de machacar sobre la realidad porque no quieren que se vea que este modelo no es nuevo, ya fue implementado y siempre fracasó y lo va a hacer una vez más. ¿Esto significa que la gente va a venir otra vez a nosotros? Me permito dudarlo seriamente. En estas últimas elecciones, que fueron paradigmáticas, Milei perdió en los barrios popular, dónde antes lo habían votado, porque la crisis primero pega ahí porque se termina la changa y todo es progresivo, este modelo solo beneficia a un 30% de la población».

«En esos barrios populares Milei perdió y nosotros ganamos, pero la mayoría de la gente no fue a votar y nos tenemos que preguntar el por qué. Hay una necesidad de repensarnos, porque en alguna cosas pivotearon ellos sobre realidades. La motosierra fue una construcción mentirosa pero eficaz, ahí se identificaron todas las personas que quedaron rotas de la pandemia; el tipo que fue a una oficina y no le solucionaron un problema; el que fue al hospital público y no lo atendieron. Seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde a lo que está pasando hoy en la sociedad. Hay que pensar cómo hacemos un Estado presente».

«Ahora ya no levantan tanto la motosierra porque la gente se dio cuenta que no era contra algunas personas, sino que terminó entrando en la casa de la gran mayoría».

«Como espacio político tendremos que abordar en el modelo económico, porque la única manera que vamos a tener para competir en el mundo de hoy es con innovación tecnológica para poder ganar. Saben que El Eternauta tardó mucho en hacerse porque la familia Oesterheld se exigía que se haga en el país y se pudo realizar de la mano de una plataforma internacional como es Netflix, un gigante de la industria, pero esto pasó porque había algo que ofrecer».

«Vamos a tener que discutir y replantear el modelo económico que le vamos a proponer a la sociedad sin prejuicios ni clichés. Los argentinos tenemos capacidad para discutir de igual igual con los extranjeros sin entregar la patria. Tenemos que dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos, que alguna vez lo fuimos. Es necesario ver más allá de las elecciones y dejar de lado los egos y mezquindades».