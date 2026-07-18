Milei navega en la ola de nacionalismo y el inesperado resurgir de Malvinas

La primera reacción oficial sobre la bandera que mostraron los jugadores en la cancha tras el triunfo ante Inglaterra provino de la cuenta de La Libertad Avanza, menos de una hora después del hecho. El mensaje decía irónicamente: “Somos un país, no una película de Disney”, acompañado de una foto que mostraba el inesperado gesto de reivindicación de Malvinas, cuyo impacto político se difundió globalmente en cuestión de segundos.

La frase había sido utilizada originalmente en inglés el 10 de diciembre de 2022 por La Libertad Avanza, cuando Javier Milei aspiraba a ser candidato, para responder a un artículo de The Washington Post que cuestionaba la ausencia de futbolistas negros en el equipo argentino. El mensaje tuvo repercusión internacional y hacía alusión a Disney, símbolo de la industria cultural acusada de promover una agenda “woke”. En aquel entonces, la cuenta partidaria estaba administrada por Agustín Romo, con un lenguaje más vinculado a la tropa digital, hasta que pasó a manos cercanas a Karina Milei durante la Presidencia. El tuit sobre Malvinas, que se desvió de la línea oficial prevista para el Mundial, está claramente inspirado en aquel posteo de Romo. Como suelen repetir en las filas de Santiago Caputo, “las fuerzas del cielo operan de maneras misteriosas”, o quizá por una razón más terrenal: aún conservan la contraseña de la cuenta.

El Presidente se manifestó recién al día siguiente en una entrevista sobre la imagen que desató la protesta del gobierno británico. “Es perfectamente válido que ellos se quieran expresar (…) es entendible, les ganó la emoción”, comentó en referencia a los jugadores. Esta explicación es similar a la brindada por el director ejecutivo del grupo de trabajo de la administración de Donald Trump para la Copa del Mundo: “Aquí tienen libertad de hacerlo”.

Milei nunca se sintió cómodo en las aguas del nacionalismo, especialmente agitadas en momentos de euforia mundialista. Desde el inicio del campeonato, decidió no subirse a esa ola y desistió de viajar, pese a que distintos sectores del Gobierno proponían aprovechar la épica del plantel encabezado por Lionel Messi y capitalizar el sentimiento colectivo, algo que el marketing político oficial no logra.

El episodio Malvinas no estaba en sus planes. Existe un extenso archivo con elogios de Milei hacia Margaret Thatcher, primera ministra durante la guerra, muestras de cercanía con Londres y contradicciones internas en el Gobierno. Por ejemplo, cuando minimizó la importancia de la visita a las islas de David Cameron, canciller inglés, en febrero de 2024. “No fue una provocación”, afirmó a la periodista Ione Wells, corresponsal de la BBC, restando importancia a las declaraciones previas de Diana Mondino, entonces al frente de Relaciones Exteriores.

La política respecto a Malvinas en el Gobierno sigue la línea de Carlos Menem y Mauricio Macri, centrada en la relación bilateral y en la búsqueda de acuerdos comerciales. Los gobiernos kirchneristas optaron por la confrontación y la búsqueda de apoyo en organismos internacionales. Sin embargo, ninguno obtuvo avances significativos en el reclamo de soberanía, principalmente porque no se logró establecer una mesa de negociación.

Milei apuesta al respaldo de Estados Unidos, un país que históricamente mantiene con Gran Bretaña una “relación especial” a pesar de las fluctuaciones. Esto quedó demostrado durante la visita del rey Carlos III a Washington en abril, en el marco del 250° aniversario de la Independencia. “Me atrevo a decir que si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando francés”, bromeó el monarca, haciendo gala del humor inglés y del peso histórico, durante una cena en la Casa Blanca. Semanas antes, Trump presionó a los miembros de la OTAN para que asumieran sus gastos en defensa, señalando que gracias a la intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial en Europa no se habla alemán. Así son las relaciones entre viejos aliados.

El Presidente ha reducido su política exterior a un alineamiento irrestricto con Estados Unidos e Israel, sin fisuras, de una forma que ningún otro actor del escenario regional alcanza. Esta postura previsible y dependiente lo ubica en un lugar de escasa relevancia en el tablero global de decisiones.

En el ámbito digital, donde se mueve Milei, la conversación sobre Malvinas superó las 2 millones de menciones en cinco días. El miércoles, día del partido, se duplicó el volumen respecto al 2 de abril, fecha en que se conmemora el conflicto bélico, según un informe de Ad Hoc. Sin embargo, el enfoque fue negativo para Milei: el 66,7% de las menciones que vinculaban su nombre con Malvinas tuvieron connotación desfavorable.

Desde hace tres meses comenzó a delinearse un giro más agresivo en la estrategia frente a Londres. Una de las razones fue la reciente decisión final de inversión en el proyecto Sea Lion, un yacimiento petrolífero con potencial para triplicar el PBI de las islas, según un artículo del Financial Times publicado a principios de este mes. El canciller Pablo Quirno repudió la firma de esa iniciativa en un discurso el 10 de junio pasado.

La tensión se incrementó esta semana con un nuevo episodio: el lunes, Argentina presentó una nota de protesta en la Embajada del Reino Unido por la realización de maniobras del buque HMS, que fue “ilegalmente destacado en las Islas Malvinas” y para las cuales Argentina no fue “debidamente notificada”.

En contraste con la primera mitad de su mandato, cuando el reclamo por la soberanía no figuraba en el centro de la agenda, Milei reconfiguró su discurso. “Nunca en la historia se han hecho