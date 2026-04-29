Milei llegó al Congreso para tratar de «blindar» a Adorni en el informe de gestión que dará el jefe de Gabinete

Con una multitudinaria comitiva que incluyó a gran parte del Gabinete y legisladores, el presidente Javier Milei llegó este miércoles a las 10:13 al Congreso para acompañar a Manuel Adorni durante su informe de gestión. Eufórico, el mandatario se fotografió con los ministros y difundió un video del momento acompañado por la emblemática canción de la película Rocky. Al ingresar al recinto, gritó «¡Vamos Manuel!» y cantó junto a los militantes que ocupaban los palcos.

Milei arribó en una camioneta negra de Presidencia, fuertemente custodiada por agentes de la Policía Federal. Encabezó la delegación oficialista que se movilizó al Congreso para respaldar a Adorni en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades que el ministro coordinador no declaró.

Al descender del vehículo, el presidente abrazó al ministro de Economía, Luis Caputo, quien había llegado desde la Casa Rosada en una de las combis que trasladaron a los miembros del Gabinete.

Pocos minutos después de ingresar al Congreso, Milei y su grupo de apoyo posaron para una fotografía junto al jefe de Gabinete en un despacho. El presidente, sentado frente a un escritorio y con los pulgares hacia arriba, estuvo flanqueado por su hermana Karina y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En primera fila también posaron la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En los extremos estuvieron el ministro de Salud, Mario Lugones, y el asesor presidencial Santiago Caputo. En la segunda fila se ubicaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; «Lule» Menem; Federico Sturzenegger; el ministro del Interior, Diego Santilli; Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; Adorni; Martín Menem y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Durante la sesión, el presidente ocupó un palco acompañado por su hermana Karina, Pettovello, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Al llegar, fue ovacionado y respondió coreando el «presidente, presidente» entonado por militantes y legisladores.

Cuando los diputados aprobaron el ingreso de Adorni al recinto, Milei gritó «¡Vamos, Manuel!» en respaldo al jefe de Gabinete y se sumó al canto futbolero «Adorni, Adorni» de los militantes libertarios.

Milei siguió atentamente la exposición de Adorni antes de la ronda de preguntas. Abrazó a Caputo cuando el jefe de Gabinete elogió el rumbo económico, saludó a Pettovello al destacar el rol de Capital Humano y aplaudió con énfasis cuando Adorni defendió la política de seguridad de Alejandra Monteoliva como un “legado de Patricia Bullrich”.

Además, alentó la defensa de los viajes presidenciales hecha por Adorni, ante lo cual los diputados celebraron. Nuevamente se escuchó el “presidente, presidente”, que Milei cantó junto al público.

No obstante, no todo fue apoyo y celebración durante la exposición. La oposición intensificó las críticas, con el bloque del Frente de Izquierda liderando los cuestionamientos, especialmente respecto a las relaciones del Gobierno con Estados Unidos e Israel. En ese contexto, Milei respondió alzando la voz: «Los asesinos son ustedes. Sus ideas mataron a 150 millones de personas», manifestó en dirección a los diputados de izquierda.

En otro episodio, tras la foto grupal y poco antes de llegar al palco, un grupo de periodistas le preguntó a Milei por qué defendía a Adorni. Ante la consulta, Milei, visiblemente molesto, reaccionó sin detener su paso: «¿Adorni es corrupto?», le cuestionaron mientras él avanzaba rápidamente. «Los corruptos son ustedes», respondió enérgicamente.

La presencia de Milei, junto con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, en uno de los palcos del recinto, constituyó el gesto más significativo de respaldo al jefe de Gabinete, quien enfrentará cuestionamientos y críticas severas por parte de la oposición. El propio presidente también estará expuesto a dichos cuestionamientos en un Congreso donde abundan militantes libertarios.

Milei ha reafirmado su apoyo a Adorni desde que el jefe de Gabinete quedó en el centro de la polémica tras incluir a su esposa en el avión presidencial rumbo a Nueva York, luego de la denuncia sobre un viaje privado a Punta del Este y, más recientemente, ante la revelación de propiedades adquiridas mientras ejercía su función y no declaradas.

El respaldo presidencial se manifestó en múltiples gestos, desde reiterados mensajes en redes sociales descalificando a la oposición y a quienes cuestionan al funcionario, hasta muestras públicas de apoyo, como abrazos en actos y reuniones de Gabinete.

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