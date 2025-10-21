Milei llega a Córdoba en el último tramo de la campaña pero deberá enfrentar protestas de estudiantes

«Lo vamos a cuidar al Presidente pero viene a hacer el acto en un campus universitario a cielo abierto», advierten cerca del gobernador cordobés Martín Llaryora horas antes del desembarco de Javier Milei en La Docta donde, cerca de las 19, encabezará una caravana rodeado de militancia pero acechado por varios grupos de manifestantes que intentarán acercarse a la caravana libertaria.

En el entorno del jefe de Estado minimizan los riesgos y aseguran que hay un diálogo fluido con las autoridades provinciales y, en base a actos anteriores, aducen que nunca las manifestaciones pasaron a mayores. Se espera una «caminata» del mandatario de unos 300 metros, rodeado de militantes, muchos provenientes de las decenas de departamentos de la provincia mediterránea.

En la misma jornada en la que el Ejecutivo promulgó la blindada ley de financiamiento universitario, sin garantizar su aplicación porque pide al Congreso que defina de dónde saldrán las partidas para solventarlo, el jefe de Estado protagonizará uno de los últimos actos militantes de LLA: megáfono en mano y subido a una camioneta, se espera recorra unas tres cuadras en un área céntrica de Nueva Córdoba, cerca de antiguo rectorado y donde tiene sede varias casas de altos estudios. Lo acompañará su hermana y Gonzalo Roca quien, apadrinado por el referente local, Gabriel Bornoroni, encabeza la lista a diputados nacionales.

El punto de encuentro de la caravana libertaria será en Ituzaingó y San Lorenzo y se estima que desde las 16 la Policía provincial y los agentes municipales dispondrán un vallado en la zona que provocará un caos de tránsito en un área conecta el centro con el sur de la capital provincial con dos avenidas neurálgicas.

El mandatario arribará a las 17.10 al aeropuerto de Pajas Blancas acompañado por Karina Milei. Lo recibirá una jornada tórrida, de poco más de 30 grados, y rápidamente se movilizará hasta al «Quinto Centenario Hotel», en la zona céntrica.

Habrá manifestaciones opositoras: el Polo Obrero se concentrará en el Patio Olmos -a unas 4 cuadras del acto y donde en 2015 Mauricio Macri cerró la campaña que luego lo llevó a la presidencia- .y también marcharán estudiantes universitarios «autoconvocados» y el gremio de docentes de Córdoba.

Anoche hubo una reunión del comando unificado en la Jefatura de Policía: estuvieron las autoridades provinciales con los delegaos de Casa Militar y de Seguridad nacional. Este martes el primer anillo de seguridad, como siempre, corresponderá a Casa Militar pero luego intervendrá la Policía de Córdoba apoyados por agentes federales de Gendarmería Nacional y Policía Federal. También estará pendiente de los hechos el fiscal Ernesto De Aragón, que interviene en casos de manifestaciones callejeras.

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Quinteros, garantizó el operativo y pidió «paciencia a la gente porque los cortes de tránsito van a molestar. Pero por más que esté en campaña es el Presidente».

Hacia el mediodía el centro de Córdoba lucía un tránsito agitado y cerca de la histórica Plaza San Martín, ladeada por el Cabildo y la Catedral local, se dejaban ver numerosos contingentes de estudiantes que vienen desde diferentes puntos del país para celebrar su egreso de la primaria.

Se espera que la comitiva presidencial abandone la provincia tras la realización de la caravana. «Pasadas las 20 está programado el despegue pero todo dependerá del cierre del acto», indicaron fuentes oficiales.