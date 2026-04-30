Milei habló de una «transición con efectos colaterales» y volvió a apuntar contra Rocca y Madanes

En medio de los esfuerzos del gobierno por mostrar una economía en crecimiento, con menor inflación y creación de empleo, Javier Milei volvió a apuntar contra los dueños de Techint y FATE, adelantó una etapa de transición con sectores que perderán, y exhortó a los empresarios a tener «coraje».

En el cierre del congreso de economía y finanzas ExpoEFI, el presidente afirmó: «¿Qué tendría que hacer un tipo que está mirando los votos? Abro, genero competencia, ganan 48 millones y pierde ‘Don Chatarrín’. ‘Gomita Alumínica’ cobraba dos veces los neumáticos o ‘Don Chatarrín’ cobraba el triple, mientras se peleaban». En otro tramo, agregó: «Los que no se adaptan, quiebran. Lumilagro dio la pelea y le está yendo bárbaro, esto va a depender mucho de los empresarios».

Sin mencionarlos explícitamente, Milei volvió a poner en el centro de la escena al CEO del grupo Techint, Paolo Rocca, y al propietario de Aluar y FATE, Javier Madanes Quintanilla. Esto ocurre en un contexto en que el mayor grupo industrial del país acaba de perder otra licitación para la exportación de Gas Natural Licuado, mientras la Justicia ordenó un embargo a FATE por su deuda salarial.

El mandatario llegó puntualmente a las 18.30 al Centro de Convenciones frente a la Facultad de Derecho, bajo un fuerte operativo de seguridad, para cerrar una conferencia que contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Con un estilo similar al de sus charlas en la Fundación Libertad y el Palacio Libertad, Milei buscó resaltar los «logros contundentes» de su gestión y cuestionar a «kukas y periodistas» tras los recientes datos del INDEC que mostraron una caída de la actividad en febrero y una inflación de 3,4% en marzo, la más alta en un año.

En ese sentido, destacó que la economía creció casi un 10%, frente a un promedio del 1% en los últimos diez años, resaltó la reducción de la inflación del 211% en diciembre de 2023 al 33% en marzo de este año, y la baja del riesgo país de casi 2.000 a 550 puntos básicos (cerró este miércoles en 573).

«Este gobierno llegó haciendo el ajuste más grande de la historia; implementamos un recorte de 15 puntos en el gasto público, por eso la pobreza cayó al 28% y sacamos a 14 millones de personas de la pobreza. El ajuste no es recesivo ni genera pobreza si recae en el sector público», afirmó frente a un auditorio de 1.000 personas.

En su presentación titulada «Economía en transición, estabilización, crecimiento y reformas», en la que citó a más de media docena de economistas, Milei sostuvo que la transición hacia el crecimiento implica «efectos colaterales», genera una «destrucción creadora» y demanda una reasignación de recursos.

«Hay sectores que les irá mejor y sectores que les irá peor. Hay que sacar recursos de donde la gente no demanda y llevarlos a otros. Es falso que se pierden puestos de trabajo. Si ayudo, los recursos van al ganador; si no, habrá que subsidiarlo con impuestos o levantar barreras», afirmó.

Además, elogió la experiencia financiera de «Toto» Rocca y dejó un mensaje con tono de advertencia mientras, desde primera fila, seguían atentamente sus palabras el ministro de Economía, el canciller Pablo Quirno; el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; y el titular de la CNV, Roberto Silva.

«Si perdía plata, lo echaban inmediatamente. Por eso trabajó en las mejores instituciones como Deutsche y BlackRock; sabe tomar decisiones, no se enamora de ninguna tontería. Si funciona, bien, sino lo elimina. No tenemos tiempo ni margen para equivocarnos; si algo no funciona, se elimina», deslizó.

En el tramo final, con menor público, Milei se dirigió a los empresarios, a quienes definió como «héroes», y relató una anécdota sobre consultas que recibió acerca de los sectores en los que deberían invertir.

«Me tienen harto; ¿sos boludo o te hacés? Vos sos el empresario, nosotros tenemos que nivelar la cancha, eliminar parásitos, y deshacernos del estorbo fiscal, regulatorio, monetario y cambiario», enfatizó.

Luego les envió un mensaje claro: «Van a tener que sacar su espíritu empresario y dar vuelta la situación; no esperen que les digamos qué hacer. Todo lo que no está prohibido, está permitido».

Al despedirse, el presidente subrayó: «Si no tenemos el coraje para enfrentar el cambio, nos vamos a convertir en la basura a la que nos llevaba el kirchnerismo».