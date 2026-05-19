Milei defiende plan económico: tipo de cambio estaría en $1100 sin compra de dólares

El presidente Javier Milei afirmó durante una exposición en el MALBA sobre inserción laboral, visión macro y potencial productivo, que “si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100”. Ante un auditorio de empresarios, el mandatario defendió su plan económico y enfatizó la política de “apretón monetario” que impulsa para combatir la inflación.

Milei ratificó que el gobierno mantendrá esta estrategia hasta “derrotar la inflación” y destacó que, a pesar de las tensiones internas, continúa con su agenda. Asimismo, se mostró acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y celebró el triunfo electoral obtenido en la Ciudad de Buenos Aires en 2025.

El presidente explicó que “prácticamente sacamos el 95% del cepo” y que, hasta la fecha, el Banco Central lleva comprados 8.500 millones de dólares. En ese sentido, señaló que debido a estas compras, el dólar oficial se mantiene lejos de las bandas cambiarias y que esos dólares adquiridos son esterilizados para evitar un impacto inflacionario.

Milei agregó: “Nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación”. También mencionó que esta política afecta la tasa de interés nominal y destacó la evolución hacia un esquema de mayor libertad cambiaria en el país.

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