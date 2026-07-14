Milei ante los legisladores libertarios: charla con clima mundialista y pizarrón para explicar los cambios en el Banco Central

Con varias ausencias respecto a la convocatoria del 1° de julio, Javier Milei reunió este lunes a diputados y senadores del bloque Libertario para informarles los detalles de un proyecto «en elaboración» que busca modificar la carta orgánica del Banco Central. “Hubo mucha data de procesos monetarios: a los economistas les puede gustar, pero a los que no, lo pasamos por alto”, reconoció uno de los diputados presentes.

El encuentro, que se extendió durante dos horas y 20 minutos, comenzó a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y contó únicamente con la participación del presidente. Milei repasó la iniciativa, sobre la cual aún resta definir aspectos como las supuestas penalidades para quienes incumplan la prohibición de emitir moneda sin respaldo, e hizo algunas anotaciones en una pizarra ubicada en la planta baja del palacio gubernamental.

Durante la reunión, el mandatario describió la propuesta que pretende reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de terminar con un sistema que, según su discurso, “lleva 91 años de estafa a los argentinos”.

Acompañaron a Milei su hermana Karina, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala y la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Sin embargo, hubo notorias ausencias entre los integrantes de ambas bancadas oficialistas.

Durante la charla, los periodistas acreditados tuvieron dificultades para circular dentro de la Casa Rosada, ya que el personal de Casa Militar limitaba sus movimientos, incluso escoltándolos para ir a los baños del primer piso.

El senador formoseño Francisco Paoltroni explicó a este diario que la enmienda busca “básicamente preservar el valor de la moneda” y para ello prohíbe que el Banco Central financie al Tesoro o emita letras sin respaldo. Según Paoltroni, Milei describió los cambios en la propuesta a través “de cinco columnas”, aunque reconoció que la iniciativa aún no está finalizada y, por ejemplo, se desconoce en qué cámara ingresará el proyecto desde el Ejecutivo.

La extensa exposición de Milei apenas fue interrumpida por algunas preguntas de los legisladores. Durante su discurso, hizo una reseña sobre la autoridad monetaria que prometió cerrar en campaña presidencial y criticó duramente a la ex presidenta del BCRA durante el mandato de Cristina Kirchner, Mercedes Marcó del Pont, responsable de la última reforma de la institución.

El presidente explicó que la iniciativa se estructura en ejes principales: establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda; prohibir el financiamiento directo al Tesoro y la emisión de Letras Intransferibles del Tesoro. Además, el proyecto pretende fortalecer la gobernanza del organismo “incorporando mecanismos institucionales que brinden mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio”.

Asimismo, se busca restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por ley, como escenarios de deflación. Finalmente, la propuesta pretende “endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para futuras autoridades que, directa o indirectamente, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria”.

A pesar de la intención de penalizar a los infractores, no se precisaron detalles sobre las sanciones. “Dijo que están buscando un mecanismo para sancionar a quienes no respeten estas directivas, pero el tipo penal no está definido”, señaló el diputado consultado.

Antes del inicio de la reunión, la inminente semifinal del Mundial de fútbol entre Argentina e Inglaterra dominó las conversaciones informales entre diputados y senadores libertarios, e incluso alguno se animó a lucir la camiseta de la selección durante el encuentro.