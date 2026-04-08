Milei afloja la motosierra con las provincias antes de una votación clave y Sandra Pettovello vuelve a diferenciarse

Tras un mes de parálisis y a la defensiva por el caso Adorni, el oficialismo se encamina a conseguir su primera victoria política en casi 40 días.

En la mesa política del Gobierno confían en reunir los votos necesarios para sancionar la ley de Glaciares, cuyo tratamiento en la Cámara de Diputados se retrasó más de lo previsto debido a dificultades internas.

Desde la Casa Rosada esperan que esta ley sea el primer paso hacia una serie de éxitos legislativos, que incluirían la aprobación de pliegos de jueces y fiscales, reformas al Código Penal y la ley Hojarasca impulsada por Federico Sturzenegger.

Para alinear voluntades, el Gobierno apuesta a recurrir a los mismos gobernadores que en el pasado les aseguraron respaldo. En reuniones internas del gabinete se debatió con intensidad el impacto en la economía del ruido político, un tema que además de reflejar la interna a cielo abierto entre los Menem y Santiago Caputo, plantea la necesidad de alcanzar acuerdos con la oposición para garantizar la sustentabilidad política.

Aunque la discusión de fondo de cara a 2027 permanece abierta, los recursos frescos permitieron suavizar esas diferencias. En las últimas semanas, el Ejecutivo autorizó el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un decreto para auxiliar a 12 provincias con adelantos de coparticipación por hasta 400 mil millones de pesos a una tasa del 15%.

Entre los beneficiarios se encuentran gobernadores aliados y cercanos como Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes en los últimos días mantuvieron encuentros con el ministro del Interior, Diego Santilli —ya sin la sombra del caso Adorni— y con Luis Caputo, de Economía.

También figuran opositores contundentes como Ricardo Quintela. La provincia de La Rioja ya entró en default y algunos de sus diputados podrían acompañar la ley. La vicegobernadora Teresita Madera participó junto a autoridades nacionales en la feria más grande del mundo en Toronto, Canadá, a principios de marzo, aunque los dos senadores peronistas en la Cámara Alta votaron en contra de la iniciativa apoyada por ese sector.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), dirigida por Andrés Napoli y opuesta a la ley de Glaciares, difundió un informe que examina el comportamiento de los legisladores de las provincias que fueron beneficiadas en etapas previas y en esta ocasión.

El informe destaca que entre enero y febrero el Gobierno giró un total de 27 mil millones de pesos en concepto de ATN a siete provincias: Chubut, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Salta. El 74% de esas partidas se transfirieron 72 horas antes de que la Cámara Alta otorgara media sanción, con la excepción de Chubut. Catorce de los 19 senadores de esas provincias votaron a favor de la iniciativa oficial.

Entre el 19 y el 20 de marzo, el Ejecutivo asignó una nueva partida de 47 mil millones de pesos para otras once provincias: Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Salta, Catamarca, Chubut, Jujuy, Misiones y San Juan. En esta etapa, la FARN y la oposición observan con atención el comportamiento de los legisladores de esos distritos.

Varios gobernadores de las provincias beneficiadas —incluidos tres que acompañaron a Javier Milei en la Argentina Week, como el rionegrino Alberto Weretilneck, el salteño Gustavo Sáenz y el mendocino Alfredo Cornejo— expresaron diferencias respecto al rumbo del programa económico. La caída de la recaudación afecta a todos los distritos, donde crece la preocupación por la conflictividad social y el pago de salarios a docentes, empleados públicos y fuerzas de seguridad.

En días recientes, el Gobierno continuó firmando acuerdos con gobernadores para regularizar el envío de fondos atrasados por cajas jubilatorias que aún no fueron transferidas a la ANSES. Esta semana concretó acuerdos con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, mediante los cuales la Nación se compromete a pagar 120 mil millones de pesos, y con Ignacio Torres, de Chubut, por 48 mil millones. Operaciones similares ya habían sido suscriptas con aliados electorales como Chaco y Entre Ríos.

**Protagonismo creciente de Pettovello**

En esta ocasión, la encargada de fotografiarse con Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres fue Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano, que el viernes pasado cesó a su jefe de Gabinete luego de enterarse por los medios que este había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación —hecho que expuso a varios ministros—, difundió este miércoles un tuit aclaratorio que generó nuevo ruido.

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado para enfatizar que la cartera no tiene injerencia en las áreas de discapacidad ni del PAMI, dos sectores sensibles y en crisis por la falta de pagos y recursos. El mensaje se publicó en la antesala de un encuentro entre Mario Lugones y Luis Caputo, destinado a reencauzar la situación que mantiene a cinco mil prestadores sin cobrar. A su vez, Presidencia ratificó en el cargo al ministro de Salud tras las especulaciones sobre una posible salida. Pettovello eleva así su perfil en un momento crítico para Adorni.

Por su parte, el jefe de Gabinete recibió al ministro de Defensa, Carlos Presti, en el mismo horario en que la escribana que intervino en la compra de dos propiedades de Adorni declaró ante el fiscal Ger