Milagro en Nueva York: un bebé de un año cayó al vacío por una ventana de un quinto piso y sobrevivió

En el barrio de Mott Haven, Bronx, Nueva York, un bebé de un año cayó desde la ventana trasera de un quinto piso y logró sobrevivir, en un hecho calificado como un verdadero milagro. La Policía detuvo a un hombre que se encontraba en el departamento con el niño al momento del incidente, aunque no es el padre de la criatura.

Según informó la Policía de Nueva York, la caída ocurrió alrededor de las 18:40 del viernes en el edificio ubicado en 593 Oak Terrace, cerca de Beekman Avenue. El bebé fue trasladado de inmediato al Harlem Hospital Center, donde permanece internado en estado estable y fuera de peligro, según el último informe médico difundido por el diario The New York Post.

Las autoridades indicaron que el detenido estaba en la misma habitación que el niño, aunque no se reveló su identidad. En el lugar también había otros niños pequeños, sobre quienes no se brindaron detalles adicionales.

Una vecina de 35 años, identificada como Jane, declaró al citado medio que, al escuchar las sirenas, salió a la calle y observó a un hombre caminando nerviosamente frente al edificio. “Caminaba de un lado a otro. No aparecían los padres por ninguna parte. Fue algo desgarrador”, expresó.

El caso permanece bajo investigación. Se confirmó que el bebé cayó desde la ventana hasta el patio trasero del edificio, aunque no está claro el punto exacto del impacto. Detrás del inmueble hay una pared de hormigón de aproximadamente tres metros de altura que se extiende hasta el patio cercado de una vivienda vecina, donde hay árboles y arbustos. Se estima que esta vegetación pudo haber amortiguado la caída, aunque no se determinó si el bebé impactó sobre el hormigón, la vegetación o una combinación de ambas superficies.

Este suceso se suma a otros casos recientes similares en la ciudad y sus alrededores. El mes pasado, una niña de dos años sobrevivió tras caer dos pisos por la ventana de su vivienda en Brooklyn mientras su madre estaba en el baño. En abril, un niño de cinco años también logró sobrevivir luego de caer desde una ventana del tercer piso en El Bronx, aterrizando sobre una vereda de hormigón.