Mil detenidos en un megaoperativo de Interpol contra el tráfico de personas en 59 países: cómo fue la operación en la Argentina

Un total de 1.024 personas fueron detenidas en una operación policial coordinada por Interpol que involucró a 59 países de cuatro continentes y permitió la identificación de 2.070 víctimas.

La agencia internacional informó este lunes, mediante un comunicado, que la acción, denominada Global Chain, se desarrolló entre el 8 y el 12 de junio pasado y se centró en redes de tráfico de personas involucradas en explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad coaccionada y otras actividades ilícitas.

De los arrestados, 334 fueron imputados por cargos relacionados directamente con el tráfico de personas, mientras que 690 enfrentan delitos conexos. Las víctimas identificadas provenían de 45 países, con una mayoría originaria de Argentina, Colombia, Venezuela, Moldavia y Nepal.

Para facilitar la coordinación, se establecieron dos centros de mando en Río de Janeiro, Brasil, y Skopje, capital de Macedonia del Norte. En Brasil, la Policía Federal desmanteló una estructura que trasladaba víctimas hacia Camboya, donde eran obligadas a participar en estafas en línea. En ese país, se identificaron 406 víctimas, de las cuales 83 eran brasileñas y 323 extranjeras.

En Argentina, la Policía Federal llevó a cabo dos allanamientos en los que rescató a dos niñas bolivianas explotadas en un comercio local; los traficantes fueron detenidos y las investigaciones revelaron una red de explotación mucho más amplia.

Por su parte, las autoridades belgas desarticularon una organización que captaba a menores a través de redes sociales, las mantenía cautivas y las forzaba a prostituirse en Bélgica y Francia.

En conjunto, aproximadamente el 10% de las víctimas eran menores de edad provenientes del continente americano y sometidas a explotación sexual.

Valdecy Urquiza, secretario general de Interpol, destacó que «la trata de personas sigue siendo una de las formas más lucrativas y extendidas de delincuencia organizada a nivel mundial, generando cientos de miles de millones en ingresos ilícitos cada año y causando daños graves y duraderos a las víctimas».

Información obtenida de EFE.