Miguel Pichetto se opone a la eliminación de las PASO y dijo que también es resistida por los gobernadores

El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó el proyecto de reforma política que el Gobierno enviará al Congreso y puso en duda que el oficialismo logre aprobar una iniciativa que propone eliminar las PASO, una modificación resistida por algunos gobernadores y sectores «aliados» del Ejecutivo.

Javier Milei anunció que este miércoles enviaría la reforma electoral al Congreso para que comience su tratamiento en comisiones. Sin embargo, Pichetto, titular de la bancada Encuentro Republicano Federal, estimó que existen bloques en ambas cámaras que “no permitirán” la supresión de las primarias, una herramienta que contribuye a ordenar la oferta electoral de la oposición.

“Argumentan que quieren eliminar las PASO por el costo económico. No hacer elecciones puede ser muy barato también. Es un argumento poco sólido”, declaró el exsenador en una entrevista con TN, y expresó dudas sobre “cómo votarán los gobernadores”. Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, celebró la presentación de la iniciativa, que según afirmó, permitiría “ahorrar unos 200 millones de dólares para los argentinos”.

Por otro lado, Pichetto, quien se reunió hace semanas con Cristina Kirchner en el departamento de Constitución donde la exmandataria cumple arresto domiciliario, advirtió que con esta enmienda el Gobierno busca “alterar las reglas de juego electoral” a un año y medio de las elecciones.

“No corresponde. El sistema electoral argentino es muy bueno, garantiza la participación y evita la abstención, aún cuando en el último proceso hubo un crecimiento significativo. Además, siempre ha sido transparente y el que debía ganar, ganó. No ha habido fraude. Esta actitud de considerar todo lo político como negativo es muy perjudicial para el sistema. Hay que ayudar a valorarlo, no destruirlo”, enfatizó.

Otras críticas

El senador sanjuanino Sergio Uñac también rechazó la propuesta oficial y sostuvo que “la eliminación de las PASO no hace más que confirmar algo que planteamos en su momento: debido a nuestra responsabilidad histórica, no podemos seguir reaccionando a lo que otros deciden. Argentina necesita una fuerza política que vuelva a proponer, debatir y construir una alternativa que incluya a todos. Por eso propuse una interna amplia, abierta y participativa para el peronismo y sus aliados”.

En tanto, el diputado Maxi Ferraro (CC) calificó la reforma como “extorsiva” y afirmó que “como siempre, mezclan todo y embarran la cancha. Incluyeron la ley de Ficha Limpia en esta ley ómnibus para forzar apoyos y aprobar las normas que necesitan, con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el Gobierno”.