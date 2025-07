Miguel Galuccio se une a un exCEO de YPF y a la dueña de Puma Energy para rescatar a una petrolera en default

Petrolera Aconcagua Energy (PAESA), la empresa que habían creado Javier Basso y Diego Trabucco, dos exYPF en 2016, está dando los primeros pasos para dejar atrás el default anunciado el mes pasado. Y si la reestructuración de su deuda cercana a los US$ 230 millones termina bien, saldrá de ella con nuevos dueños.

PAESA tiene deudas de todo tipo y moneda. Las más abultadas son los bonos en pesos y dólares, que suman casi US$ 200 millones. Pero también le debía plata a Vista Energy, la compañía de Miguel Galuccio, exCEO de YPF tras su estatización, y a Trafigura, la dueña de las estaciones de servicio Puma Energy.

Justamente estas dos empresas, junto a otro exCEO de YPF, Pablo Iuliano, serán las que se queden con el control de Aconcagua, si la reestructuración es exitosa.

PAESA informó el viernes que llegó a un acuerdo de inversión con Tango Energy, firma co-controlada por Vista y Trasfigura y en la que también participa Iuliano, que contempla una operación de capitalización mediante la suscripción primaria de acciones representativas del 90% de la compañía. El acuerdo contempla una inyección de US$ 36 millones en efectivo en la petrolera. El 10% restante quedará en manos de los actuales propietarios.

Pablo Iuliano fue vicepresidente Upstream No Convencional de YPF antes de convertirse en CEO de la petrolera. Foto archivo: Rafael Mario Quinteros

Los fondos «estarán destinados prioritariamente al fortalecimiento patrimonial de la compañía y al impulso de su desarrollo operativo y estratégico, en el marco de una visión de crecimiento sostenible y de largo plazo», aseguró PAESA a la Comisión de Valores.

«El perfeccionamiento de la operación se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes, entre las cuales se destaca, con carácter esencial, la reestructuración exitosa de no menos del 90% de los pasivos financieros y comerciales de la compañía, en términos aceptables para Tanto Energy», agregó.

Si la operación se completa, el nuevo CEO de PAESA será luliano, un ingeniero platense que fue el encargado de iniciar el desarrollo de Loma Campana, el primer yacimiento de YPF en Vaca Muerta cuando la conducía Galuccio. Después se fue a Tecpetrol, donde trabajó en Fortín de Piedra, el principal yacimiento de gas no convencional, y volvió a YPF. Allí fue vicepresidente de Upstream no convencional hasta reemplazar como CEO a Sergio Affronti en 2022, en el gobierno de Alberto Fernández.

Deuda de Petrolera Aconcagua Energía

(En millones de dólares)

Bonos atados al dólar: 109

Bonos en dólares: 73,4

Bonos en pesos: 14,8

Deuda bancaria en pesos: 4

Deuda bancaria en dólares: 6

Pagarés bursátiles: 7,25

Cheques de pago diferido: 9,6

Deudas comerciales: 9,8

La crisis de Aconcagua comenzó cuando, en mayo pasado, intentó sin éxito conseguir US$ 250 millones en Nueva York. Tuvo que cancelar la emisión porque le pedían una tasa de interés «impagable», mayor al 12% anual, cuando esperaban financiarse en torno al 10%. Necesitaba los fondos para pagar los vencimientos que se le venían en junio. Pero al no conseguirlos, entró en default.

Aconcagua, que tiene una producción de 11.500 barriles de petróleo equivalentes por día (70% crudo y 30% gas), puede generar ingresos por unos US$ 20 millones. Su costo de extracción es de US$ 17 por barril y su punto de equilibrio (break-even) es de US$ 45, muy eficiente para las operaciones convencionales.

La firma opera 14 áreas en Mendoza, Neuquén y Río Negro. Cinco de ellas fueron compradas a Vista, en 2023, por US$ 26,5 millones, más un acuerdo que contemplaba, entre otros puntos, que la firma de Galuccio se quedaría con el 40% del petróleo extraído de esos campos. Ahora, ese porcentaje podría bajar a 20%.