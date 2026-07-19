Mientras se disputaba la final del Mundial, Wanda Nara denunció que le entraron a robar a su casa en Milán: «Mis hijos están bien»

Al finalizar la final del Mundial 2026, Wanda Nara denunció un robo en su casa de campo ubicada en los alrededores de Galliate, en la región del Piamonte, a unos 40 kilómetros de Milán, donde se encuentran su madre, Nora Colosimo, y sus hijos.

La mediática, que presenció junto a su hermana Zaira Nara la consagración de España por 1 a 0 frente a Argentina en el estadio MetLife de Nueva Jersey, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram. En una historia, relató: “Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”. Aclaró que “mis hijos están bien a pesar del gran susto” y explicó que decidió retirarse antes del estadio “por el aviso de mi mamá que está con ellos”.

Wanda añadió que la policía italiana se encuentra en su vivienda para cuidar de sus hijos y confirmó que, junto a Maxi López, está buscando vuelos para regresar cuanto antes a Italia y ocuparse de los documentos que fueron sustraídos durante el robo.

En ese momento, Maxi López, padre de Valentino, Constantino y Benedicto López, también estaba en el estadio, cubriendo la final para el canal Telefé. Valentino está en Argentina cumpliendo con sus compromisos en las inferiores de Italia, mientras que Constantino y Benedicto permanecen en Italia con su abuela y sus hermanas Francesca e Isabella Icardi, hijas de Wanda y Mauro Icardi.

En los días previos, Wanda había compartido en redes sociales imágenes y videos de sus vacaciones en Italia con sus hijos, antes de viajar a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial.

Por su parte, Maxi López se pronunció en Instagram sobre el incidente: “Los nenes están todos bien, gracias a Dios. En este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos. Wanda está haciendo lo mismo para estar todos allá”. Además, agradeció “a los Carabinieri italianos por la pronta respuesta llegando a la casa y a todos ustedes por los mensajes”.