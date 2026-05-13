«Mi posición fue clara»: una semana después del cruce con Milei, Patricia Bullrich reiteró su pedido para que Adorni presente su declaración jurada

Una semana después de su reclamo público a Manuel Adorni, que provocó una fuerte respuesta de Javier Milei, Patricia Bullrich reiteró su pedido para que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada y aclare su situación judicial en el marco de la investigación por sus propiedades y bienes.

“Ya lo dije, ya lo expresé, con una vez alcanza”, afirmó Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, al ser consultada sobre la situación de Adorni. “Mi posición fue clara. Ahora es el jefe de Gabinete quien estará analizando y trabajando sobre su declaración jurada y declaración de bienes”, completó, con un mensaje sintético y contundente.

La exministra de Seguridad insistió en la necesidad de que el ministro coordinador realice la presentación jurada. El miércoles pasado, en una entrevista televisiva, había hecho el mismo pedido, lo que motivó una respuesta inmediata de Milei.

El reclamo de Bullrich surgió tras el escándalo por las refacciones en la casa de Adorni en el country Indio Cua, que incluían una cascada. “Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible, y él tiene en sus manos la herramienta para lograrlo”, señaló.

Además, Bullrich remarcó que “la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia ni rapidez, sufrimos nosotros, sufre el proyecto y sufre el país. Estamos metidos en una discusión que no es la más importante”.

También se preguntó “¿para qué esperar hasta el 31 de julio?”, fecha límite para presentar la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente a 2025, si el propio jefe de Gabinete “dijo que tiene todo probado”.

Las declaraciones de Bullrich expusieron las tensiones internas en el oficialismo respecto a la situación judicial de Adorni, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, entre otras causas. Pocas horas después, Milei salió a defender al jefe de Gabinete: “Manuel ya tiene todo listo y estaba por presentar todo por adelantado”, aseguró.

El presidente criticó además lo que calificó como un “spoiler” de Bullrich sobre las intenciones de Adorni. “No voy a sacrificar a gente honesta en el altar del ego de los periodistas”, afirmó en la noche del miércoles.

Al día siguiente, en una entrevista con el animador Alejandro Fantino, Adorni intentó bajar la tensión: “Patricia es una fenómena, trabajamos juntos en la mesa política”, dijo. Sobre la reacción de Milei, explicó: “El ‘spoileo’ es porque todos sabían que iba a presentar la declaración antes del vencimiento. Me anticipó eso, está bien. Antes la entrevistaba, ahora trabajamos juntos. No lo tomé mal”.