“Mi peso se disparó”: el efecto adverso más temido del Ozempic que tuvo una modelo de Victoria’s Secret

Mientras la modelo Remi Bader estaba en la cúspide de su popularidad como primer ángel curvy de Victoria’s Secret, en su día a día transitaba la ardua meta de adelgazar y alcanzar una condición general más saludable.

Su peso, en esos tiempos, había llegado a los 84 kilos. Además, contaba con resistencia a la insulina. A esto se sumaba, tal como dijo en un episodio del podcast Not Skinny But Not Fat, que trataba de poner a raya un trastorno por atracones que la perseguía desde hace años.

Dos años antes, en 2020, como cuenta una nota de People, su médica le había indicado Ozempic. Con la receta en la mano, “tuve sentimientos encontrados”, dijo en esa charla. Así y todo, siguió la indicación médica.

“El remedio me hacía pensar que no tenía hambre y eso me llevó a bajar de peso”, dijo para Not Skinny But Not Fat.

Pero, en este tiempo, tenía vómitos muy persistentes, una situación que está entre los efectos adversos. A otras personas, de acuerdo al prospecto del medicamento, puede darle dolor de estómago y estreñimiento.

Además, como dice una nota de Women’s Health, «pensaba: apuesto a que en cuanto lo deje me voy a morir de hambre otra vez”.

Esa fue calcada la situación que ocurrió. “Mis atracones empeoraron muchísimo. Así que, en cierto modo, culpé a Ozempic,” replicó Women’s Health.

En otros notas también hizo mención a su decisión de automedicarse y probar el tratamiento con otras presentaciones similares, mientras experimentaba las reacciones adversas a Ozempic. Algo que acrecentó sus síntomas.

Hasta que finalmente dejó la medicación y tuvo un aumento abrupto de peso que llegó hasta el doble de lo perdido. “Fui al médico y me dijo: Esto es totalmente porque tomaste Ozempic”, continuó.

La cirugía que la llevó a bajar cerca de 62 kilos

Luego de esa pésima experiencia, en 2023, como contó el año pasado en una entrevista con Khloé Kardashian y luego replicaron todos los medios, se sometió a una la cirugía llamada SADI.

Este procedimiento, de acuerdo al sistema de atención médica Mercy Health, también es conocido como bypass gástrico.

Incluye la extirpación del 80 % del estómago para crear una “manga en forma de tubo” y está diseñado para personas con una obesidad severa.

El sitio Independent, por su parte, completa que este procedimiento lleva a la disminución del apetito -y en consecuencia, a la restricción de las ingestas- la aceleración del metabolismo y un menor riesgo de úlceras gástricas.

Aunque, al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que puede causar varias complicaciones, como hemorragias o coágulos sanguíneos, infecciones, hipoglucemia, fugas, desnutrición, deshidratación, hernias, cálculos biliares, lesiones del bazo y órganos, y deficiencias de vitaminas o minerales.

En cuanto a la demora en su confesión -y que llegó después de especulaciones sobre su nueva figura- generó muchas críticas de sus seguidores.

Los más cercanos o fanáticos, como cuenta una nota de Daily Mail, la acusaron de «mentir» y perpetuar «estándares de belleza poco realistas» al ocultar el tratamiento al cual se sometió.

Para ella, agrega una nota del sitio People, la decisión no fue nada fácil y hasta le implicó un cambio de identidad.

«Me encantó tener curvas toda mi vida; simplemente lo hacía. Era lo que yo era… Siempre creeré que se puede tener una talla más grande y estar sana y feliz», dijo a ese sitio.

«Lo fui durante un tiempo, no miento. Pero llegó un momento en que cambió y me volví muy infeliz». También admitió que se encuentra sanando y tratando de encontrarse a sí misma.